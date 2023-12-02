Щоб гуляш не був сухим: запам'ятайте основні секрети приготування і вибору м'яса

Гуляш — популярна страва, яку можна поєднувати з макаронами, пюре чи будь-яким іншим гарніром. Але не завжди ця м'ясна страва виходить м'якою та соковитою.

Гуляш — надзвичайно ніжна і м'яка страва, але інколи вона виходить наче гумова. Найчастіше проблема полягає у порушені технології приготування. Що ж потрібно знати, щоб правильно приготувати гуляш?

Насамперед, потрібно запам'ятати, щоб м'ясо в гуляші було м'яким його варять не менше 2 годин. Тільки в такому разі воно набуде необхідної м'якості.

Досвідчені кулінари також радять звертати увагу на те, коли ви додаєте до страви сіль. Робити це потрібно лише наприкінці створення страви, а не не початку. Інакше м'ясо вийде жорстким. Запам'ятайте, що сіль додають через 1,5 годин після початку варіння м'яса, не раніше.

Щоб значно покращити смак страви, обов'язково додайте спеції. Наприклад, ідеально для гуляша підходить лавровий лист. Кладуть його у каструлю в той самий час, коли й сіль.

Не забувайте знімати пінку, яка виникає під час варіння м'яса. Це обов'язкова порада, тому що вона може робити продукт більш жорстким і залишати неприємний присмак в готовій страві.

Яке м'ясо краще брати для гуляша? Це ще одне важливе запитання. Обов'язково зверніть увагу на якість м'яса, воно повинне бути свіжим, від молодої тварини. Звертайте увагу на колір м'яса — якщо воно старе, то буде темнішим, більш жорстким. У якісного продукта запах нейтральний.

Деякі кулінари радять попередньо обсмажувати м'ясо для гуляша. Таке термічне оброблення допоможе запечатати сік всередині і тому страва вийде більш м'якою.

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