Щоб кімнатні рослини росли, як на дріжджах: секретне підживлення з кухні

Досвідчені квітникарі давно знають про одну хитрість — вони поливають кімнатні рослини водою, яка залишається після розморожування м'яса.

Якщо вам потрібно розморозити шматок свинини, яловичини, кролика, курки чи печінки, покладіть м'ясо у друшляк, а його вставте всередину каструлі. Туди стече вода, яка стане чудодійним еліксиром для ваших кімнатних рослин.

Така "м'ясна" вода вкрай позитивно діє на квіти. Вони стимулює їх зростання, покращує квітіння, збільшує кількість бутонів.

Чому так відбувається? Кров з м'яса містить магній і залізо у чистому вигляді (хелатній формі). А саме в такій квіти засвоюють мікроелементи найкраще. Особливо добре поливати таким "м'ясним" добривом фіалки. Вони будуть зростати прямо на очах.

Єдиним недоліком такого способу підливання можна назвати неприємний запах. Щоб з горщика не піднімався аромат м'яса, не потрібно поливати ґрунт свіжою водою, яка тільки розморозилася.

Злийте воду з-під розмороженого м'яса в пляшку, додайте одну чайну ложку препарату "Байкал" (можна придбати в будь-якому квітковому магазині), закрийте нещільно кришкою і залишіть в теплому місці на 3 місяці.

Після настоювання добриво слід добре прокип'ятити, тоді загинуть всі шкідливі бактерії. Одну ложку цього концентрату додавайте в літр води під час поливання кімнатних рослин. Додатково "м'ясною" водою можна поливати і вуличні квіти.

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