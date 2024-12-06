Щоб кури почали активно нестися, зробіть це взимку у хліві: запам'ятайте три основні правила догляду

На YouTube-каналі "Кури в гаражі" розповіли, що кури будуть нестися взимку лише в тому разі, якщо за ними правильно доглядати.

Блогер і фермер каже, що головна проблема, яка не дає курям нестися в холодну пору року — це саме короткий світловий день. Тому свійській птиці важливо організувати додаткове освітлення.

Світловий день значно скорочується взимку, а щоб добре і регулярно нестися, курям потрібно 12-16 годин світла на добу. Щоб подовжити світловий день, можна використовувати звичайні лампи. Але важливо робити це поступово, щоб у птиці не було стресу, який також негативно позначиться на процесі відкладання яєць.

Автор ролика також вказав, що на відкладання сильно впливає температура повітря в хліві. Курям не подобаються протяги. Тому курник слід тримати сухим і теплим. Слідкуйте, щоб температура не опускалася нижче 10 градусів тепла. Але для свіжого повітря потрібно залишити вентиляцію. Протяги спричиняють різноманітні захворювання, тому їх важливо уникати.

А ось третім правилом є забезпечення курям правильного та збалансованого харчування взимку. Птиці в цей період особливо потрібні білки, кальцій та різні вітаміни. Через холод кури витрачають більше енергії, щоб зігрітися, а тому харчування повинне бути калорійнішим, ніж влітку.

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