Щоб квітнула навіть взимку: ось чим потрібно поливати пеларгонію, щоб рослина випускала нові бутони

Чим ближче до зими, тим гірше виглядає пеларгонія. Якщо ваша рослина припинила випускати нові бутони, їй потрібне правильне підживлення.

Якщо ви хочете бачити пишні квіти на улюбленній пеларгонії цілий рік, тоді вам потрібно знати, як правильно її поливати. Для підживлення рослини можна використовувати засоби, які є під рукою.

Йод

Якщо ви все зробите правильно, то рослина буде випускати нові бутони практично без перерви на відпочинок. Для підживлення пеларгонії йодом потрібно взяти одну краплю цієї речовини на літр води. Не забудьте також додати половину грама борної кислоти. Добре перемішайте розчин, а потім внесіть по краям горщика.

Зверніть увагу, що перед підживленням кущики рослини потрібно обов'язково підлити звичайною водою. Якщо цього не зробити, можна обпекти кореневу систему і пеларгонія загине. Такий стимулятор рекомендовано давати не частіше одного разу на місяць, а перші результати будуть помітні через тиждень.

Перекис водню

Що люблять пеларгонії / Фото: Pexels

Досвідчені квітникарі радять також звернути увагу на перекис водню. Для пеларгонії ця речовина є відмінним стимулятором квітіння. Щоб приготувати підживлення, візьміть дощову воду (можна і з-під крану, але в ній буде менше поживних речовин) і додайте на один літр рідини 40 мл перекисі водню. Не забудьте зволожити ґрунт перед внесення підживлення. Добриво рекомендовано застосовувати вранці або ввечері.

Дріжджі

Якщо ви вже не раз задумувалися, чому не квітнуть калачики, як пеларгонію називають в народі, можливо рослині потрібне підживлення. Наприклад, чудовим варіантом є дріжджі. Для приготування розчину візьміть 2,7 літра води, додайте 100 г дріжджів та 0,5 склянки цукру. Добре перемішайте до розчинення всім компонентів. Накрийте ємність марлею і поставте у тепле місце.

Після закінчення процесу бродіння ви отримаєте концентровану рідину, яку потрібно розводити у співвідношені одна склянка добрива на 10 літрів води. Потім поливати розчином пеларгонію раз на два тижні.

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