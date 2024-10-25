Щоб навесні було море квітів: як зберігати цибулини тюльпанів і не тільки в домашніх умовах взимку

Цибулина, кажуть садівники, це серце майбутньої квітки. А тому, якщо зберігати її неправильно, то рослина втратить свою життєздатність.

Перед тим, як залишити цибулини тюльпанів чи інших квітів на зберігання взимку, важливо їх правильно підготувати. Завдяки цьому крокові ви будете впевненими, що посадковий матеріал буде у належному стані аж до весни. Після викопування спочатку обережно відчистіть кожну цибулину від землі, видаліть пошкоджені, гнилі чи старі частини. Потім не забудьте їх просушити. Для цього цибулини кладуть у темне місце з хорошою вентиляцією на 7-14 днів.

Досвідчені садівники стверджують, що процес зберігання цибулин взимку залежить від правильно балансу між температурою, рівнем вологості і циркуляцією повітря. Для цибулин тюльпанів, нарцисів тощо температура повинна становити 10-15 градусів, а вологість перебувати на рівні 60-70%.

Ви можете самостійно контролювати рівень вологості, якщо поставите у приміщенні, де зберігаються цибулини квітів, миску з водою чи додасте невелику кількість тирси або торфу. Садівники радять зберігати матеріал у сітчастих контейнерах або паперових пакетах. Тоді ви забезпечите максимальний потік повітря. Звичайні коробки також підійдуть, але додатково зробіть у них отвори для вентиляції.

Існують й перевірені часом народні методи, як зберігати цибулини тюльпанів взимку в домашніх умовах. Наприклад, пересипають посадковий матеріал тирсою чи піском. Якщо у вас немає спеціального приміщення, то тоді цибулини можна залишати навіть вдома. Наприклад, у підвалі чи на балконі. Домашній холодильник для цього підходить також, однак, пам'ятайте, що цибулини квітів повинні лежати окремо від фруктів. Справа в тому, що останні виділяють етилен, який може знизити здатність майбутніх рослин до квітіння.

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