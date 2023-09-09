Щоб навесні був великий урожай: що потрібно робити з полуницею в вересні

Вересень — саме той час, коли полуниці потрібен особливий догляд перед зимовим відпочинком.

Для великого урожаю полуниці наступного року потрібно знати, що робити з полуницею перед зимовим періодом. Запам'ятайте три важливі кроки, які допоможуть досягнути успіху.

Чи потрібно обрізати полуницю восени на зиму

Першим кроком у догляді за полуницею в вересні є видалення сухого листя та можливих зрілих плодів, які часто з'являються другий раз за рік. Якщо цього не зробити, зрілі плоди почнуть гнити і стануть ідеальним місцем для розмноження хвороб і шкідників. Регулярно оглядайте рослини і видаляйте всі пошкодження, які зустрічаєте.

Також саме у вересні проводять процедуру розділення полуниці для регенерації рослини. Щоб виконати її, просто видаліть все старе листя, залишивши лише повністю здорове і молоде. Також ретельно огляньте рослину, виберіть кілька сильних пагонів, обережно підніміть їх, а потім зарийте в землю. Вони встигнуть прижитися і утворити нове коріння до зимових холодів.

Чим підживити полуницю в вересні

В вересні полуниця потребує повноцінного зволоження і харчування. Для підживлення рекомендовано використовувати органічні добрива (перегній, компост). Поступово розподіліть обране добриво навколо кущиків, обережно вносячи його в ґрунт. Не забувайте про поливання полуниці в вересні. Особливо, якщо все ще стоїть суха погода. Тому ретельно оглядайте землю і, за потреби, поливайте достатньою кількістю води.

Догляд за получницею у вересні — важливий крок у процесі вирощування цієї рослини. Якщо дотримуватися рекомендацій, наступного року на вас буде чекати великий солодкий урожай.

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