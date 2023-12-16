Щоб не бути "мишкою": як носити сірий колір в одязі і мати стильний вигляд

В середньовічній Європі сірий вважався кольором знаті та вищого суспільства. Нині ж жінки його воліють не носити, щоб не здаватися "мишкою". З чим поєднувати сірий колір в одязі, щоб мати стильний вигляд?

Якщо правильно поєднувати речі, навіть монохромні сірі образи матимуть елегатний вигляд.

Тим більше, що цей відтінок все ще вважається знаком гарного тону. А ще він чудово підходить для зимових образів.

Вічна класика

З чим поєднувати сірий колір в одязі (фото) / Фото: Фото з відкритих джерел

Завдяки нейтральному сірому можна відкрите друге дихання чорно-білій, звичній для класичного образу, формулі. Особливо вишукано цей колір поєднується з чорним. Для створення повсякденного образу обирайте білу сорочку та сіру спідницю-олівець або сірий класичний костюм.

Ідеальна база

З чим поєднувати сірий колір в одязі (фото) / Фото: Фото з відкритих джерел

Сірі тони допомагають врівноважити яскраві відтінки та насичені кольори в гардеробі. Наприклад, якщо обрати сірий жакет, то він чудово поєднається з яскравим джемпером помаранчевого, червоного чи жовтого кольорів. Так ваш образ стане більш м'яким, буде більш доречним для ділової обстановки. Найкраще поєднувати сірий з синім, рожевим, помаранчевим, зеленим, червоним.

Клітинка і смужка

З чим поєднувати сірий колір в одязі (фото) / Фото: Фото з відкритих джерел

Одна з найстильніших версій ділового образу — сірий костюм у клітинку. Такий принт залишається топовим не один сезон. Сірий вважається "спокійним" кольором, а тому допомагає врівноважити клітинку, зробити її більш м'якою, не агресивною. А як альтернативу можете сміливо одягати сірий костюм у тонку смужку, який був запозичений з чоловічого гардеробу.

Стриманий шик

З чим поєднувати сірий колір в одязі (фото) / Фото: Фото з відкритих джерел

Для ділового чи вечірнього образу обирайте сірий і не прогадаєте, адже сукня антрацитового кольору точно зможе замінити звичайну чорну. Цей тон чудово поєднується з відтінками, які допомагають створити ефект "дороговизни" в одязі (беж, хакі, бордовий, коньячний). А щоб створити більш яскравий вечірній образ, сміливо поєднуйте антрацитовий з вінтажними аксесуарами та металевими текстурами.

Розставлення акцентів

З чим поєднувати сірий колір в одязі (фото) / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо ви переживаєте, що в одязі сірого кольору будете виглядати надто "сумно", спробуйте використовувати неординарні акценти, які важко поєднати з іншими предментами гардеробу. І тут мова йде не лише про оригінальні аксесуари, але й про ефектний макіяж чи сміливе укладання волосся.

Тотал грей

З чим поєднувати сірий колір в одязі (фото) / Фото: Фото з відкритих джерел

Монолуки завжди виглядають дуже ефектно. І сірий не є виключенням з правила. Обирайте прямий крій, адже він, а також відсутність зайвих деталей, допоможуть справити особливе враження. А якщо дуже хочеться урізноманітними свій образ, можете комбінувати різні відтінки сірого, поекспериментувати з матеріалами, принтами, текстурами.

Кежуал

З чим поєднувати сірий колір в одязі (фото) / Фото: Фото з відкритих джерел

Сірий — це універсальний колір, який підходить як для офісу, так і для розслабленої прогулянки з друзями. Такий колір впишеться в зручні та практичні образи в стилі кежуал просто ідеально. Поєднуйте сучасні сірі штани джоггери з кросівками. А щоб додати трішки новизни, використовуйте незвичні матеріали: шкіру, атлас, креп, оксамит.

Як знайти той ідеальний відтінок сірого

Поєднання сірого кольору в одязі 2024 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Поєднання сірого кольору в одязі 2024 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Поєднання сірого кольору в одязі 2024 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Відтінків сірого існує дуже багато — сизий, вугільний, асфальтний, свинцевий, димчастий, перламутровий. А вибір ідеального залежить від вашого кольоротипу.

Так, блондинкам стилісти радять обирати "холодні" відтінки: від вугільного до найсвітлішого, майже білого, сірого. Оптимально поєднувати пісочний та світло-сірий чи фіолетовий з класичним сірим. А ось "теплі" кольори більше підходять брюнеткам.

Якщо у вас є зайва вага, краще відмовитися від надто світлих відтінків сірого, а також виключити металевий блиск в одязі. Щоб візуально зробити силует стрункішим, обирайте принт у смужку.