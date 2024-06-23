Щоб не мати старшого вигляду, жінкам за 40 краще уникати цих помилок в зачісках та стрижках

Який вигляд має волосся, зачіска, стрижка є важливою складовою образу будь-якої жінки. Як би стильно не була одягнута жінка, неправильно підібрана стрижка, або колір волосся може зіпсувати образ, підкреслити зовсім те що хотілося б приховати, надати пару лишніх років.

Довге волосся без шарів та об'єму

З віком, як правило, волосся стає тонким і ламким і втрачає об'єм. Просто довге волосся, яке розсипане по плечах і не має ні об'єму, ні хвиль, ні пухнастості - виглядає сумно. Варто задуматися про зачіски, які дозволять вам виглядати значно молодше. А якщо волосся стало ламким, варто вибрати коротку стрижку. Але це не обов'язково повинна бути "хлопчача" стрижка, довжина повинна бути такою, щоб вона дозволяла зберігати обсяг та робила вас на вигляд молодшою.

Коротке волосся

Ви будете здивовані, але часом коротке волосся, коротка стрижка може бути причиною того, що ви маєте старший вигляд. Це буває у тому випадку, коли занадто коротке волосся не поєднується з вашою індивідуальністю або рисами обличчя. Якщо з віком волосся витончилося, стало тоненьким, настав час його коротко підстригти. Але перш ніж це зробити, виберіть зачіску, яка не виглядатиме занадто короткою і матиме багато шарів.

.Занадто темний колір волосся

Якщо колір для фарбування підібраний занадто темний, він буде погано приховувати відросле коріння. Якщо шкіра у вас світла, такий колір тільки підкреслить всі її недоліки. Відмінною альтернативою однотонному темному фарбуванню є складне фарбування зі світлішими відтінками.

Експерти зазначають, що фарбування волосся в темні тони є величезною помилкою, бо це тільки приверне більше уваги до тонких зморшків на вашому обличчі. Вибір світлішого тону, безумовно, зменшить вік вашого обличчя. Але тут теж треба знати міру, занадто світлі та холодні відтінки можуть мати вигляд сивини.

Фарбування у холодні відтінки блонду

Світловолосим жінкам зі шкірою теплого кольору холодні відтінки на кшталт попелястого або платинового блонду і навіть звичайного русявого зроблять обличчя дуже блідим та не виразним, підкреслять його у невигідному світлі.

Рекомендується підібрати правильний контраст, який підкреслить вашу зовнішність, теплі відтінки, що гармонують зі шкірою, наприклад медовий, карамельний або пшеничний.

Надмірне використання фіксаторів для волосся

Жорстке, нерухоме волосся, яким його робить, наприклад, лак для волосся, виглядає занадто манірно і неприродно, безперечно додає віку. Крім цього, зачіски «волосок до волоска» взагалі виглядають старомодно і неактуально. Тому не перестарайтися з лаком для волосся та відмовтеся від засобів для укладання сильної фіксації.

Волосся, зачесане назад

У такому разі, ви повністю відкриваєте лоб, тим самим привертаєте зайву увагу до лінії росту волосся, підкреслюєте недоліки шкіри, зморшки. Щоб цього уникнути, вибирайте стрижки, при яких волосся обрамляє обличчя, або стрижки з чубчиком, які сьогодні дуже актуальні.

Прямий проділ

У більш зрілому віці обличчя видається більш витягнутим. А прямий проділ лише підкреслює цю особливість. Жінкам більше йде проділ з ухилом в одну зі сторін, ніж чіткий посередині. Бічний проділ дозволить збалансувати пропорції обличчя, а також зробить зачіску більш об'ємною.

Боятися змін

Якщо ви носили той самий образ протягом року або більше, настав час прийняти зміни. Ключ до того, щоб залишатися молодою, полягає в постійних спробах покращити себе, і першим вітер змін може торкнутися вашого волосся.

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