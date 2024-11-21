Щоб не почорніли та збереглися якнайдовше: лайфгак, що потрібно зробити з бананами

Всі знають, що улюблений фрукт банан довго не лежить — починає псуватися і чорніти. Зберігати банан в холодильнику — також не вихід, адже під впливом низьких температур ці тропічні фрукти втрачають яскравий смак, корисні властивості.

Як зберігати банан в домашніх умовах, щоб він не почорнів

На жаль, за кімнатної температури фрукт починає чорніти, а м'якота, якщо банан до купівлі ще довго лежав в магазині, може перетворитися на "кашу".

Але не все так погано — є одна маленька хитрість, що дозволить подовжити життя банана.

Щоб зберегти банан якнайдовше, потрібно відрізати від плоду хвостик. Але це потрібно зробити так, щоб шкірка зберегла цілісність, м'якуш не повинен виявитися відкритим. Якщо під час відрізання шкірка буде пошкоджена, фрукт не буде зберігатися і доведеться з'їсти його одразу.

А от якщо ви відріжете хвостик акуратно, то суттєво подовжите термін зберігання плода. Банан надовго буде захищений від почорніння та псування.

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