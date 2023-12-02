Щоб не загрузнути у прибиранні: переймаємо досвід японських господинь

Якщо вам здається, що все ваше життя — це приготування їжі і прибирання, варто перейняти досвід японців.

Якщо підіти до процесу прибирання раціонально, то можна значно його спростити. Наприклад, спробуйте перейняти деякі секрети прибирання у японців. Запам'ятайте всього лише шість пунктів і ваше життя стане набагато кращим.

Не хапайтеся за все і відразу

Якщо так робити, то ваш запас енергії швидко "сяде" і тоді вам точно не захочеться нічого робити. Обов'язково складіть план прибирання і дотримуйтесь його. Почніть з чогось одного і плавно переходьте на інше.

Позбудьтеся непотрібних речей

Якщо перекладання цих речей забирає у вас надто багато часу, просто позбудьтеся їх. Візьміть кожний предмет у руки і подумайте, чи викликає він у вас позитивні емоції. Якщо ні — викидайте чи віддайте на благодійність.

Не купуйте додаткові місця зберігання

Якщо у вас накопилося надто багато речей і ви вже задумалися над придбанням ще одного комоду або шафи. Від непотрібних речей потрібно позбуватися і якщо ви відмовитесь від їхнього прибирання, половину справи вже зробите.

Скручуйте рушники в трубочки

Не варто складати кухонні рушники, адже всі вони можуть відрізнятися за розмірами і в шафі тоді буде панувати справжній хаос. Японці роблять по-іншому — вони скручують всі рушники в трубочки і так зберігають. Спробуйте і побачите, що місця стало більше.

Розвішуйте одяг за кольором та сезонністю

Світлі речі повині зберігатися разом із світливи, а темні — з темними. Також не зберігайте літній одяг поряд з зимовим. Так ви створите порядок в своїй шафі і будете точно знати, де що лежить.

Періодично позбавляйтеся паперових носіїв інформації

Блокноти, газети, журнали, які лише збирають пилюку і займають місце, краще час від часу викидати. Також спробуйте замінити деякі з них ґаджетами. Наприклад, книги можна читати за допомогою електронної книжки, а журнали в планшеті або мобільному телефоні.

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