Щоб не жовтіло листя огірків: дієві поради, які врятують урожай

Якщо листя огірків почало жовтіти та сохнути, не варто панікувати. Є прості методи, які допоможуть врятувати вашу овочеву грядку від загибелі. Розповідаємо, які причини пожовтіння листя огірків і як цьому запобігти, щоб урятувати урожай.

Чому жовтіє листя на огірках: які причини і що робити

Є три причини, чому може статися така халепа, але на кожну є рішення, тому не варто цього боятися.

Нестача поживних речовин. У період формування зав’язі та росту плодів рослина потребує достатньої кількості поживних речовин, особливо калію. Якщо цього мінералу не вистачає, листя огірків починає жовтіти та опадати. А самі огірки виростають неправильної грушоподібної форми, можуть вкриватися плямами та засихати. Щоб уникнути такої біди, грядку треба підживити калійними добривами.

У період формування зав’язі та росту плодів рослина потребує достатньої кількості поживних речовин, особливо калію. Якщо цього мінералу не вистачає, листя огірків починає жовтіти та опадати. А самі огірки виростають неправильної грушоподібної форми, можуть вкриватися плямами та засихати. Щоб уникнути такої біди, грядку треба підживити калійними добривами. Переноспороз. Це грибкове захворювання, яке вражає спочатку листя рослини, а потім заражається стебло, згодом культура починає гинути. Від ураження до припинення росту рослини може пройти лише тиждень, оскільки це грибкове захворювання має короткий інкубаційний період. Тому при перших проявах грибка огірки варто обробити фунгіцидами.

Це грибкове захворювання, яке вражає спочатку листя рослини, а потім заражається стебло, згодом культура починає гинути. Від ураження до припинення росту рослини може пройти лише тиждень, оскільки це грибкове захворювання має короткий інкубаційний період. Тому при перших проявах грибка огірки варто обробити фунгіцидами. Неправильний полив. Нестача вологи, як і її надлишок, може зашкодити огіркам, тому варто вчасно поливати грядку. Але не слід використовувати для поливу холодну воду, бо стрес від перепаду температури може негативно вплинути на рослини.

Обробка огірків від пожовтіння: народні методи

Хліб. Замочіть на ніч буханку хліба, а зранку додайте трохи йоду і добре розмішайте, щоб утворилася однорідна маса. Потім розведіть хлібну пасту у відрі води та обприскайте огірки. Такий спосіб убереже огірки від пожовтіння, вони будуть зеленими до самої осені. Обприскування такою сумішшю проводять раз на 2 тижні.

Замочіть на ніч буханку хліба, а зранку додайте трохи йоду і добре розмішайте, щоб утворилася однорідна маса. Потім розведіть хлібну пасту у відрі води та обприскайте огірки. Такий спосіб убереже огірки від пожовтіння, вони будуть зеленими до самої осені. Обприскування такою сумішшю проводять раз на 2 тижні. Молочна сироватка – це ще один дієвий засіб проти пожовтіння листя огірків. Додайте літр сироватки у п’ять літрів води і полийте грядку з огірками. Це гарна профілактика від грибкових захворювань, яку можна проводити раз на тиждень.

– це ще один дієвий засіб проти пожовтіння листя огірків. Додайте літр сироватки у п’ять літрів води і полийте грядку з огірками. Це гарна профілактика від грибкових захворювань, яку можна проводити раз на тиждень. Цибулиння має багато корисних речовин, тому воно також стане у нагоді. Насипте цибулиння у глибоку ємність та залийте водою, поставте на плиту і доведіть до кипіння. Потім відставте, накрийте кришкою та настоюйте упродовж 5 годин. Опісля процідіть, розведіть з водою у пропорції 2:8 та полийте грядку з огірками.

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