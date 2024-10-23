Щоб не зіпсувати смак легендарного салату: кулінари розповіли, які огірки краще додавати в "Олів'є"

Одним з найпопулярніших салатів на святковому столі українців є "Олів'є". І хоча він готується досить просто, часто одна єдина помилка псує весь його смак.

Дехто дуже любить експериментувати, додаючи до класичного рецепту нові інгредієнти, щоб розкрити смак страви. Однак, кажуть досвідчені кулінари, такі експерименти не завжди доречні.

Якщо говорити про традиційне "Олів'є", то в Мережі сперечаються про те, які огірки краще додавати до салату: свіжі, мариновані чи солені.

Звичайно, тут все залежить від ваших власних побажань і смаку. Однак, в класичній страві з іншими інгредієнтами найкраще все ж поєднуються саме солені огірки. Хоча, якщо їх немає під рукою, можна віддати перевагу маринованим.

З чим це пов'язано? Спеціалісти стверджують, що саме солені і мариновані огірки найкраще поєднуються зі смаком майонезу.

А ще огірки з банки за своєю пружністю нагадують всі інші компоненти салату, а тому створюють ідеальну структуру. Якщо взяти свіжі, то вони будуть значно твердішими.

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