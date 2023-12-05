Щоб ноги не мерзли: 5 перевірених способів утеплити зимове взуття

Якщо утеплити зимове взуття таким способом, то ваші ноги залишатимуться сухими і в теплі.
Ці кілька лайфгаків дозволять вам завжди тримати ноги в теплі, навіть коли на вулиці дуже холодно. Оскільки саме якісне зимове взуття не завжди утримує тепло, особливо під час довгих прогулянок. Розповідаємо, як можна швидко та легко утеплити взуття, щоб у морозну погоду не мерзли ноги.
Раніше ми писали, як швидко просушити взуття, що промокло.
Як утеплити зимове взуття: 5 простих способів
- Додаткові устілки. Це найуніверсальніший спосіб для утеплення зимового взуття. Устілки варто обирати з натуральних матеріалів, бо вони добре утримують тепло в морози. Також ідеальним варіантом стануть тепловідбивні устілки з фольгою. Але у такому випадку доведеться вибирати взуття на розмір більше, щоб вам було зручно.
- Теплі шкарпетки. Напевно усі користуються цим способом для утеплення ніг. Щоб уникнути переохолодження, варто вибирати шкарпетки з натуральної вовни. Є ще чудовий варіант – це термошкарпетки, які також захищатимуть ваші ноги від холоду.
- Суха гірчиця. Таким способом користувалися наші бабусі, тому його також можна перевірити. Для цього спочатку потрібно надіти першу пару шкарпеток, а потім другу, насипавши туди трохи гірчичного порошку.
- Старі газети. Ще один дідівський метод, який, до речі, досить часто використовують професійні альпіністи. Такий лайфгак підійде на морозну суху погоду. Потрібно обгорнути ноги газетою, а потім поверх неї одягнути шкарпетки. Головне, щоб вони були з натуральних матеріалів, тоді це допоможе зберегти тепло ніг.
- Герметизація. Такий спосіб підходить для того, щоб зробити ваше взуття водонепроникним. Для цього в магазинах продається безліч різноманітних кремів, спреїв та гелів, які відштовхують вологу і утримують тепло всередині. Для цього потрібно таким гелем чи спреєм обробити поверхню взуття, включаючи усі шви. І ваші ноги залишатимуться сухими та теплими.
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