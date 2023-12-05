Щоб ноги не мерзли: 5 перевірених способів утеплити зимове взуття

Якщо утеплити зимове взуття таким способом, то ваші ноги залишатимуться сухими і в теплі.

Ці кілька лайфгаків дозволять вам завжди тримати ноги в теплі, навіть коли на вулиці дуже холодно. Оскільки саме якісне зимове взуття не завжди утримує тепло, особливо під час довгих прогулянок. Розповідаємо, як можна швидко та легко утеплити взуття, щоб у морозну погоду не мерзли ноги.

Раніше ми писали, як швидко просушити взуття, що промокло.

Як утеплити зимове взуття: 5 простих способів

Додаткові устілки. Це найуніверсальніший спосіб для утеплення зимового взуття. Устілки варто обирати з натуральних матеріалів, бо вони добре утримують тепло в морози. Також ідеальним варіантом стануть тепловідбивні устілки з фольгою. Але у такому випадку доведеться вибирати взуття на розмір більше, щоб вам було зручно.

Це найуніверсальніший спосіб для утеплення зимового взуття. Устілки варто обирати з натуральних матеріалів, бо вони добре утримують тепло в морози. Також ідеальним варіантом стануть тепловідбивні устілки з фольгою. Але у такому випадку доведеться вибирати взуття на розмір більше, щоб вам було зручно. Теплі шкарпетки. Напевно усі користуються цим способом для утеплення ніг. Щоб уникнути переохолодження, варто вибирати шкарпетки з натуральної вовни. Є ще чудовий варіант – це термошкарпетки, які також захищатимуть ваші ноги від холоду.

Напевно усі користуються цим способом для утеплення ніг. Щоб уникнути переохолодження, варто вибирати шкарпетки з натуральної вовни. Є ще чудовий варіант – це термошкарпетки, які також захищатимуть ваші ноги від холоду. Суха гірчиця. Таким способом користувалися наші бабусі, тому його також можна перевірити. Для цього спочатку потрібно надіти першу пару шкарпеток, а потім другу, насипавши туди трохи гірчичного порошку.

Таким способом користувалися наші бабусі, тому його також можна перевірити. Для цього спочатку потрібно надіти першу пару шкарпеток, а потім другу, насипавши туди трохи гірчичного порошку. Старі газети. Ще один дідівський метод, який, до речі, досить часто використовують професійні альпіністи. Такий лайфгак підійде на морозну суху погоду. Потрібно обгорнути ноги газетою, а потім поверх неї одягнути шкарпетки. Головне, щоб вони були з натуральних матеріалів, тоді це допоможе зберегти тепло ніг.

Ще один дідівський метод, який, до речі, досить часто використовують професійні альпіністи. Такий лайфгак підійде на морозну суху погоду. Потрібно обгорнути ноги газетою, а потім поверх неї одягнути шкарпетки. Головне, щоб вони були з натуральних матеріалів, тоді це допоможе зберегти тепло ніг. Герметизація. Такий спосіб підходить для того, щоб зробити ваше взуття водонепроникним. Для цього в магазинах продається безліч різноманітних кремів, спреїв та гелів, які відштовхують вологу і утримують тепло всередині. Для цього потрібно таким гелем чи спреєм обробити поверхню взуття, включаючи усі шви. І ваші ноги залишатимуться сухими та теплими.

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