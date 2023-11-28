Щоб одяг не втрачав насичений темний колір, для прання потрібно вибирати цей режим

Після прання речі втрачають свій насичений темний колір – така проблема відома всім господиням. Чорні речі стають сірими, а темний денім – тьмяним і вилинялим. Але є спосіб зберегти речі у первозданному кольорі, про який мало хто знає. Розповідаємо, що потрібно робити, аби улюблені речі не втрачали свого насиченого темного кольору.

Який режим прання вибирати для темних речей, щоб вони не втрачали свого кольору

Якщо ваш одяг втрачає свій колір вже після другого-третього прання, тоді варто звернути увагу на вибраний режим пральної машинки. Щоб правильно вибрати програму, треба відштовхуватися від типу тканини і рекомендацій, які виробник зазвичай указує на етикетці.

Речі не втрачатимуть свій колір, якщо користуватися пральним засобом для кольорових тканин і ставити на пральній машині невисоку температуру. Оскільки темні барвники для тканини не дуже стійкі, тому варто враховувати рекомендації виробника щодо температурного режиму.

Для бавовняних та лляних тканин потрібно вибирати температуру 40 градусів. Для синтетичних температура повинна бути значно нижчою – близько 30 градусів. Якщо темний одяг із ніжних тканин, то тут потрібно виставляти найнижчу температуру і мінімальну кількість обертів барабана під час відтискання.

У сучасних пральних машинках є делікатний режим прання, що підходить для шовку, кашеміру, шифону та вовни. Деякі пральні машинки мають режим для прання спортивного одягу. При цій програмі пральна машинка сама виставить необхідний температурний режим.

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