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Щоб орхідея почала активно випускати квітконоси: приготуйте розчин з популярної спеції

Щоб орхідея почала активно випускати квітконоси: приготуйте розчин з популярної спеції

Чим підживити орхідею для цвітіння / Фото: pixabay.com

Як підживлюють орхідеї у В'єтнамі, щоб рослини випускали все більше і більше квітконосів.

В'єтнамський блогер, який веде YouTube-канал про вирощування рослин Mẹo vặt cuộc sống, поділився рецептом настою з кориці, що стимулює активне зростання орхідей і сприяє появі нових квітконосів.

Як зазначає спеціаліст із вирощування рослин, кориця багата на цінні мікроелементи, що допомагають орхідеї відновлюватися після пошкоджень, прискорюють її ріст і стимулюють рясне цвітіння.

Необхідні складники:

  • 1 чайна ложка кориці
  • 1 літр води

Спосіб приготування:

  1. Розчиніть корицю у воді, ретельно перемішавши.
  2. Процідіть отриманий настій, щоб видалити осад.
  3. Ватні диски змочіть у настої та обережно протріть листя орхідеї.
  4. Для досягнення найкращого ефекту використовуйте цей засіб для поливу рослини раз на два тижні.

Кориця корисна для орхідеї завдяки своїм унікальним властивостям:

  1. Природний антисептик – ефективно знезаражує зрізи після обрізки, запобігаючи розвитку грибкових і бактеріальних інфекцій.
  2. Прискорює відновлення – допомагає загоювати пошкоджені корені та листя, стимулюючи регенерацію тканин.
  3. Стимулює зростання – містить корисні мікроелементи, які активізують ріст нових коренів і квітконосів.
  4. Покращує цвітіння – сприяє рясному та тривалому цвітінню завдяки своїм біологічно активним речовинам.
  5. Відлякує шкідників – має природні інсектицидні властивості, що допомагають боротися зі шкідниками, такими як трипси та павутинний кліщ.

Регулярне використання кориці у вигляді настою може значно зміцнити орхідею та покращити її зовнішній вигляд.

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