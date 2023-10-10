Щоб озимий часник виріс розміром з кулак: 7 секретів від агрономів для великого врожаю

Озимий часник має високу стійкість до мінусових температур, грибкових захворювань, а також добре зберігається упродовж довгого часу. Саме тому, його полюбляють вирощувати господині.

Розповідаємо, що потрібно знати та зробити, щоб виростити великі головки часнику. Потрібно дотримуватись всього лише декілька правил.

Як виростити великий озимий часник

Агрономи не рекомендують висаджувати культуру на тому самому місці, де він ріс раніше, а також де росла цибуля, тому що після їх зростання в ґрунті залишилася велика кількість бактерій, що провокують різні захворювання. Для вирощування озимого часнику найбільш підходять ділянки, на яких в минулому сезоні росли кабачки, огірки, усі види капусти. Фахівці не рекомендують висаджувати зубчики відразу після розпушування ділянки, багаторічна практика показує, що внаслідок такої посадки зростають дрібні цибулини, не придатні для довгострокового зберігання. Спеціалісти радять ретельно перекопати ділянку за два тижні до висівання насіння. Досвідчені овочівники радять не вносити свіжий гній, оскільки в нім міститься велика кількість азоту, який сприяє зростанню бадилля й уповільнює формування голівки. Ще однією причиною, через яку варто уникати застосування такої підгодівлі, є великий ризик виникнення грибкових хвороб. Озимий холодостійкий часник краще росте на легких та пухких ґрунтах. Тому, щоб розпушити ґрунт, краще вносити пісок або торф. Слід відбирати зубчики та насіння найбільших розмірів, тоді і можна буде сподіватися на врожай часнику великого розміру. Якщо посадити цибулину, що має всього 2-3 зубки - така маленька кількість вказує на звиродніння часнику, відповідно від посадкового матеріалу низької якості не слід чекати хорошого врожаю. Зубчики часнику бажано обробити безпосередньо перед посадкою з метою знищення бактерій на поверхні посадкового матеріалу. Для цього відібране насіння замочують в спеціальних розчинах. Можна на 25 хвилин насіння зануримо у місткість з 1% мідним купоросом або у розчині деревного попелу. Для цього 2 -х літрах води насипають склянку попелу та кип'ятять пів години, насіння поміщають у цей розчин на 1.5-2 години. По закінченню усіх підготовчих робіт, на ділянці роблять ряди на відстані 20-25 см. Садити рослину потрібно на відстані не менше 10 см. А, щоб часник не вимерз під час морозів, глибина рядів має бути такою, щоб згори насіння товщина ґрунтового шару була не менше 5 см. Під час посадки не можна сильно вдавлювати зубчики в землю - це перешкоджає швидкому розвитку кореневої системи. У регіонах з холодним кліматом ділянку з посівами додатково укривають соломою, сіном, гілками або тирсою. Також як утеплювач можна використати спеціальні матеріали.

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