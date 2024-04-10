Паска точно вдасться: що не варто додавати до великодньої випічки, щоб її не зіпсувати

Без паски важко уявити святкування Великодня. Ця сакральна випічка несе в собі унікальний сенс. Готують її з особливого тіста, тож щоб вона не тріскалася і не осідала, потрібно знати кілька правил.

Смачна та ароматна паска повинна бути ніжною, пухкою і вологою всередині. Однак не завжди і не всім така випічка вдається. Існує низка речей, яких потрібно уникати, якщо ви хочете отримати справжній шедевр на Великдень. Давайте перевіримо, чи знаєте ви цей перелік.

Непросіяне борошно

Через непросіяне борошно в тісті можуть утворюватися грудочки, що призведе до неправильного випікання через нерівномірний розподіл інгредієнтів. В готовій пасці саме через таку помилку можуть попадатися грубі часточки, що негативно позначиться на текстурі та навіть смаку.

Неправильна форма

Звісно, ідеально, якщо у вас є спеціальна форма, яка розбирається. Але ви можете придбати в магазинах або на ринку одноразові паперові формочки. Інакші для великодньої випічки не підходять. Також зверніть увагу, що витягувати готову паску можна лише тоді, коли вона вже повністю охолола.

Різна температура інгредієнтів

Через це вони погано змішуватимуться в тісті. Наприклад, холодні або надто гарячі вода чи молоко можуть стати причиною поганого розчинення дріжджів. Як результат, паска може "впасти" під час випікання.

Не варто поспішати

Тісто для паски не любить тих, хто робить усе поспіхом. Вимішувати його необхідно довго. Воно має легко відставати від посуду й рук. Також важлива температура випікання. Якщо у вас газова піч, виставляйте щонайменше 200-220 градусів, а для електричної вистачить 180 градусів.

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