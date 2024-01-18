Як реагувати на хамство: потрібно сказати лише цю фразу

Як не дати себе образити та поставити на місце грубіяна

Як реагувати на грубість та хамство, чи потрібно "проковтнути" образу, коли хтось нагрубив. Експертка з етикету Сара Джейн Хо вважає, що на грубість потрібно відповідати. Але не грубо, обов'язково у дружньому тоні. Для цього потрібно сказати всього лише одну фразу.

Як відповідати на грубість

Якщо хтось вам нагрубив, експертка радить відповідати використовуючи фразу «З тобою все гаразд?».

За її словами, ця фраза допоможе зрозуміти грубіяну, що він не може переступати через вас, але водночас ви залишаєтеся ввічливими.

Експертка також радить не реагувати на грубість від рідних. «Якщо це ваші брати та сестри чи двоюрідні брати, з якими ви виросли, це нормально, якщо ви можете трохи їх підколоти».

Зі старшими родичами, дядьками та тітками варто бути більш стриманими. І у разі грубих питань з їхнього боку, просто посміхнутися та відвести погляд або відійти від них.

Якщо це батьки вашого чоловіка чи партнера, нехай подружжя з цим розбирається. «Якщо ви хочете розлютити свою свекруху, нехай це робить ваш чоловік, а не ви», — каже експертка. Ви повинні бути лише згодними з тим, як ваше подружжя пояснює своїм батькам, чому їх певні коментарі є недоречними та грубими. Не потрібно виконувати за них «брудну роботу».

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