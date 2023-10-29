Що потрібно зробити в саду, на городі вже зараз: залишився тільки тиждень

Закінчується другий місяць осені - господині вже зібрали врожай, облітає останнє листя. Потрібно поспішити та виконати останні роботи в саду та городі, щоб в майбутньому отримати хороший врожай. Тим більше, що на дворі ще хороша погода.

Фахівці назвали список останніх необхідних робіт на городі перед листопадом.

Якщо заздалегідь, тижнів за 2-3 були підготовлені ями з добривами, потрібно посадити деякі саджанці дерев та чагарників. Після посадження потрібно добре замульчувати пристовбурні ділянки, щоб саджанці укоренилися, а не померзли. В останній тиждень жовтня можна встигнути здійснити обрізку деяких дерев, щоб рани від обрізання встигли загоїтися до приморозків. Обрізати аґрус, смородину та малину в жовтні не потрібно, залишити їх на листопад. Щоб шкідники рослин не змогли перезимувати у ґрунті, потрібно перекопати ґрунт під деревами на глибину 8-20 см, а під кущами 5-8 см. Перекопуючи землю, не забудьте про добрива - внесіть суперфосфат та калійну селітру чи калійну сіль. У випадку кислих ґрунтів внесіть вапно. У жовтні важливо також зробити осіннє профілактичне обприскування рослин розчинами залізного або мідного купоросу. А якщо на фруктових деревах є парша, то в останній тиждень жовтня є час обприскати її 4% розчином сечовини. Якщо температура опуститься до +5° чи +2°, зробіть підзимове поливання для того, щоб не дати ґрунту швидко промерзнути. Такий полив проводять рясно на глибину 50-60 см. В останній тиждень жовтня проводять останню у сезоні стрижку газону. Не всі знають, що це потрібно робити не для краси. У залишках трави залишаються зимувати грибки, що спричинять появу гнилі, тому бажано їх знищити. Наприкінці жовтня потрібно зробити вкривання троянд на зиму, перед цим їх варто підгорнути. Штамбові сорти троянди потрібно покласти на землю, оголені корені та місце прищеплення обов’язково засипати достатньою кількістю землі.

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