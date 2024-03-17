Щоб рушники знову стали м'якими та пухнастими, спробуйте цей лайфгак

М'який, пухнастий махровий рушник — саме в такий хочеться загорнутися після душу чи ванни. Господині знають, що з часом рушники навіть після ретельного прання, втрачають свої якості. Прання в гарячій воді, віджимання в пральній машинці на високих оборотах призводить до того, що ворс на рушник стає грубим.

Багато хто викидає такі рушники та купує нові. Але цього можна і не робити, краще спробувати лайфгак, який, як стверджують експерти, поверне рушнику м'якість.. Засіб дуже простий та, що важливо, не затратний. Не потрібно купувати ніякої хімії.

Як повернути м'якість махровим рушникам

Щоб відновити рушники, зробити ворс знову м'яким потрібний лише один простий інгредієнт — звичайна сіль. Її не потрібно засипати в пральну машинку. Достатньо зробити сольовий розчин та замочити в ньому рушники.

Рушники потрібно випрати та замочити на годину в теплому розчині солі — три ложки солі в трьох літрах води, або одна ложка солі — в одному літрі води. Потім рушники виполоскати у теплій воді. Віджати обов'язково вручну, добре струсити перед тим, як повісити сушитися. Як кажуть досвідчені господині, рушник знову стане пухнастим.

Читайте також: