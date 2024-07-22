Щоб покращити метаболізм та схуднути, відмовтесь від цих продуктів: їх потрібно уникати

Що не потрібно їсти, щоб покращити метаболізм та схуднути

В сучасному суспільстві інсулінорезистентність, повільний метаболізм і небажане збільшення ваги є поширеними проблемами здоров’я. Ці проблеми часто взаємопов'язані та впливають на загальне самопочуття людини. У загостренні цих станів значну роль відіграють продукти з високим вмістом рафінованого цукру та нездорових жирів, які погіршають резистентність до інсуліну, уповільнюють метаболізм та сприяють збільшенню ваги.

Щоб уникнути зазначених проблем зі здоров'ям, схуднути, або хоча б не набрати вагу, зареєстровані дієтологи радять, такі чотири типи продуктів виключити зі споживання взагалі.

Підсолоджені напої

Солодкі газовані напої, фруктові соки та енергетичні напої є основним джерелом цукру для багатьох людей. Споживання цих напоїв пов’язано з розвитком резистентності до інсуліну, уповільненням метаболізму та небажаним збільшенням ваги. Газовані напої з цукром "не мають жодної справжньої поживної цінності та можуть викликати звикання через свій привабливий смак. Велика кількість цукру та калорій може легко додати жиру в животі та запобігти втраті ваги».

Рідкі калорії часто не забезпечують такого ж відчуття ситості, як тверда їжа, що призводить до збільшення загального споживання калорій.

Ультраоброблена їжа

Ультраоброблені продукти, такі як фаст-фуд, оброблене м’ясо, часто мають високий вміст рафінованого цукру, нездорових жирів і добавок. Вони також, як правило, калорійні, бідні поживними речовинами, що призводить до надмірного споживання порожніх калорій.

«Ультраоброблені продукти, такі як страви швидкого приготування, закуски та заморожені напівфабрикати, як правило, мають високу калорійність, нездорові жири та доданий цукор, а також низький вміст клітковини та основних поживних речовин. Регулярне споживання цих продуктів було викликає підвищення резистентності до інсуліну та поганий метаболічний стан».

Рафіновані вуглеводи

Білий хліб, пластівці з цукром, хлібобулочні вироби з білого борошна є обробленими зерновими культурами, які не містять важливих поживних речовин і клітковини, лише рафіновані вуглеводи. «Такі продукти, як білий хліб, рис і макарони, а також солодкі десерти, такі як кекси, печиво та цукерки, містять багато оброблених вуглеводів і доданого цукру. Ці продукти мають високий глікемічний індекс, тобто вони можуть швидко підвищити рівень цукру в крові. і сприяють резистентності до інсуліну". Крім того, рафіновані вуглеводи часто мають низький вміст клітковини, що уповільнює процеси травлення, зменшує відчуття ситості, що потенційно може призвести до переїдання.

Жирна їжа

"До цієї групи входять продукти з високим вмістом насичених жирів, включно з червоним м'ясом, переробленим м'ясом, вершковим маслом і смаженими продуктами. Високий вміст шкідливих жирів може призвести до запалення і резистентності до інсуліну, що в кінцевому підсумку сприяє набору ваги".

Обмеження споживання продуктів з високим вмістом нездорових жирів, споживання більш здорових джерел жирів, таких продуктів, як авокадо, горіхи та жирна риба, може підтримати здоровий метаболізм та допоможе схуднути.

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