Щоб скинути до 20 років: два стильних образи для жінок після 50 в червні — омолоджують одразу

Хоча час невблаганно біжить вперед, навіть після 50 років жінка може мати молодий та стильний вигляд. Головне — підкреслити свою індивідуальність, а не приховати її під безформеним одягом.

Пропонуємо вам звернути увагу на два стильні літні образи, які допоможуть вам мати модний та свіжий вигляд, незалежно від віку.

Street Style

Вуличний стиль вже давно перейшов від лише молодіжного до більш зрілого віку. Ключові його елементи це джинси (скінні для тих, хто хоче показати стрункі ніжки, чи прямого крою), топ чи зручна футболка, стильна куртка (для прохолодної погоди, яка часто буває в червні), зокрема, бомбер, джинсова або шкіряна, кросівки чи кеди.

Важливо звертати увагу на деталі. Це можуть бути цікаві принти, яскраві кольори, контрасні поєднання. Не бійтеся експериментувати і додавати аксесуари: браслети, сережки, хустинки (якщо потрібно приховати зморшки на шиї).

Вуличний стиль — образ для жінки після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Важливо підбирати одяг, який не буде надто тісним чи мішкуватим. Як приклад, можете одягнути стильні джинси темного кольору з легкою потертістю, білу футболку з ніжним принтом, джинсову куртку і білі кросівки. Не забудьте про масивні сережки і стильні окуляри від сонця.

Романтичний образ

Не бійтеся романтичних образів, адже вони якнайкраще підходять для літа. Ключовими елементами можуть бути легкі сукні (шифон, трикотаж, шовк), жакети чи кардигани (для прогулянки увечері), балетки чи взуття на невисоких підборах. Особливу увагу варто звернути на деталі — намисто, елегантні сережки, тонкий браслет.

Дуже важливо обирати такі моделі суконь, які будуть підкреслювати переваги вашої фігури і приховувати її недоліки. Для створення акцентів можна використовувати аксесуари, як от ремінь.

Романтичний стиль — образ для жінки після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Чудовим прикладом романтичного образу на червень може стати легка літня сукня, класичні туфлі-човники, витончений кулон і сережки.

Додаткові поради, як одягатися після 50 років влітку

Важливо правильно підбирати кольорову гамму. Краще відмовитися від надто яскравих кольорів, які можуть підкреслювати зморшки. Після 50 років підходять пастельні відтінки, благородні та глибокі тони.

Особливу увагу приділяйте аксесуарам. Вони є незамінним елементом будь-якого стилю. Аксесуари можуть допомогти підкреслити ваш образ, зробити акцент чи додати індивідуальності.

Не слід боятися експериментувати. Пробуйте нові для себе стилі, відходячи від стандартних для себе канонів. Можливо, ви знайдете такий образ, який омолодить на кілька років.

Пам'ятайте, що стиль — це не лише одяг, але й впевненість у собі. Потрібно вміти підкреслювати свої переваги, незалежно від віку. Адже в 50 років життя тільки починається!

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