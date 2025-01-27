Щоб слимаки на городі більше не хазяйнували: найефективніший домашній засіб від цих шкідників

Слимаки — одні з найбільш неприємних шкідників на городі. Доброю новиною є те, що від них можна легко позбутися на своїх грядках. І найкраще, що для цього не потрібно витрачати гроші.

Слимаки на городі — це справжня проблема, адже вони можуть пошкодити рослини та врожай. Найактивніші вони вночі та рано вранці, а вдень їх часто не помітно на грядках. Проте наслідки їхнього "візиту" одразу видно, тому краще діяти заздалегідь!

Не потрібно купувати дорогі засоби. Насправді, можна обійтися без витрат, якщо ви любите мелену каву. Її гуща — це чудовий спосіб прогнати слимаків. Як це працює? Кава має кислий характер, а самі частинки мелених зерен — шорсткі, що слимакам не до вподоби. До того ж, аромат кави їм також не подобається.

Щоб захистити рослини від слимаків, досить навколо них зробити кільце з кавової гущі. Такий бар’єр слимаки не захочуть перетинати, тож ваші грядки і врожай будуть у безпеці. Однак важливо робити смугу достатньо широкою і регулярно перевіряти її, адже навіть невелика щілина дозволить слимаку потрапити до рослин.

До того ж, кавова гуща — це не тільки ефективний спосіб боротьби зі слимаками, але й чудовий помічник для вашого городу. По-перше, її кислий склад робить кавову гущу ідеальним засобом для підкислення ґрунту, що особливо корисно для певних квітів. По-друге, гуща покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким. А ще вона може стати відмінним додатком до компосту, адже містить багато азоту, що сприяє кращому розкладу органічних матеріалів.

Якщо ви не п’єте каву або робите це рідко, можна використовувати порошок гірчиці, розсипавши його навколо рослин. Чудово працює також попіл. А ще, якщо у вас є хвоя, наприклад, з новорічної ялинки, це буде ідеальний варіант, адже слимаки точно не захочуть повзати по такому бар’єру.

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