Щоб ваш бузок став справжнім дивом: як і коли правильно обрізати кущ

Бузок часто висаджують для прикрашання саду приємним ароматом і яскравими квітами. Проте, щоб кущ радував щороку, його потрібно правильно обрізати після квітіння.

Слід запам'ятати два важливі моменти.

Насамперед, одразу після закінчення квітіння старі суцвіття потрібно обрізати. Але багато недосвідчених садівників, не знає, як це зробити правильно. Щоб не пошкодити сам кущ, суцвіття рекомендовано обрізати не разом з гілкою, а лише з короткою ніжкою, на якій воно тримається. Тоді рослина не буде витрачати сили на те, щоб її плоди дозріли, а повністю зосередиться на формуванні нових бруньок.

Обрізаючи бузок, знайдіть місце, де гілки розгалужуються. Зазвичай, воно розташоване там, де гілка розходиться на дві чи більше частин. Саме після такого розгалуження зазвичай є невелика ніжка, на якій і формується суцвіття. Обрізати можна саме недалеко від цього розгалуження, приблизно за 1,5 см від нього.

Не забувайте звертати увагу на загущення куща. Часто гілки починають рости всередину, заважаючи одна одній. Від таких краще позбуватися. Так всі інші гілки отримуватимуть кращий доступ повітря і сонячного світла, кущ буде зростати здоровим і пишним.

Не менш важливим моментом є висота бузку. Висоту молодого куща можна регулювати без особливих проблем. Але з часом верхівку доведеться обрізати, щоб кущ мав гарну форму і не ріс надто високим.

Серед садівників є цікава теорія, якщо обрізати лише кінчик гілочки, то наступного року на ній з'явиться пишне суцвіття. Ви можете перевірити це на практиці, зробивши кілька експериментальних гілок і спостерігаючи за ними.

Дуже важливо пам'ятати про правильний догляд за бузком після завершення квітіння. Особливо восени ця рослина потребує підживлення добривом, яке містить калій, фосфор, сірку, магній та інші мікроелементи. Вони допоможуть бузку пишніше зацвіти вже наступного року.

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