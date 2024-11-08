Щоб випічка була пухкою та повітряною, треба додати ці два секретні інгредієнти

Наші бабусі користуються цією маленькою хитрістю, тому їхні булочки та пиріжки завжди виходять м’якими та ніжними.

Якщо додати в дріжджове тісто ці копійчані складники, воно не буде гумовим та забитим. Випічка за цим старовинним рецептом виходить висока й повітряна. Із такого тіста можна готувати як булочки, так і пиріжки з улюбленими начинками. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "На пенсії", як приготувати тісто для пухкої та ніжної випічки.

Що додати в дріжджове тісто, щоб воно було повітряним, а не забитим та гумовим

До тіста треба додати оцет і розпушувач, однак важливо дотримуватися пропорцій, щоб не зіпсувати його.

Інгредієнти:

450 грамів молока;

4 столові ложки цукру;

10 грамів дріжджів;

2 яйця;

1 чайна ложка солі;

50 грамів вершкового масла;

8 грамів розпушувача;

1 столова ложка оцту;

800 грамів борошна;

1 жовток і столова ложка молока, щоб змастити випічку.

Спосіб приготування:

Підігрійте трохи молоко, додайте туди цукор, сіль і дріжджі, ретельно розмішайте та залиште на 10-15 хвилин. Потім додайте яйця, розтоплене вершкове масло й оцет Просійте борошно з розпушувачем, замісіть тісто. Щоб тісто було повітряне та структурне, його треба ретельно вимішувати близько 15 хвилин. Накрийте тісто тканиною і відставте на годину, щоб підійшло. Опісля розділіть тісто на шматочки та сформуйте пиріжки чи булочки. Залиште булочки на 20 хвилин, потім змастіть жовтком та відправте до духовки. Духовку треба попередньо розігріти до 180 градусів, випікати булочки чи пиріжки варто не більше 20-25 хвилин.

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