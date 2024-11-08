Щоб випічка була пухкою та повітряною, треба додати ці два секретні інгредієнти

Наші бабусі користуються цією маленькою хитрістю, тому їхні булочки та пиріжки завжди виходять м’якими та ніжними.
Якщо додати в дріжджове тісто ці копійчані складники, воно не буде гумовим та забитим. Випічка за цим старовинним рецептом виходить висока й повітряна. Із такого тіста можна готувати як булочки, так і пиріжки з улюбленими начинками. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "На пенсії", як приготувати тісто для пухкої та ніжної випічки.
Що додати в дріжджове тісто, щоб воно було повітряним, а не забитим та гумовим
До тіста треба додати оцет і розпушувач, однак важливо дотримуватися пропорцій, щоб не зіпсувати його.
Інгредієнти:
- 450 грамів молока;
- 4 столові ложки цукру;
- 10 грамів дріжджів;
- 2 яйця;
- 1 чайна ложка солі;
- 50 грамів вершкового масла;
- 8 грамів розпушувача;
- 1 столова ложка оцту;
- 800 грамів борошна;
- 1 жовток і столова ложка молока, щоб змастити випічку.
Спосіб приготування:
- Підігрійте трохи молоко, додайте туди цукор, сіль і дріжджі, ретельно розмішайте та залиште на 10-15 хвилин.
- Потім додайте яйця, розтоплене вершкове масло й оцет
- Просійте борошно з розпушувачем, замісіть тісто.
- Щоб тісто було повітряне та структурне, його треба ретельно вимішувати близько 15 хвилин.
- Накрийте тісто тканиною і відставте на годину, щоб підійшло.
- Опісля розділіть тісто на шматочки та сформуйте пиріжки чи булочки.
- Залиште булочки на 20 хвилин, потім змастіть жовтком та відправте до духовки.
- Духовку треба попередньо розігріти до 180 градусів, випікати булочки чи пиріжки варто не більше 20-25 хвилин.
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