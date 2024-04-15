Щоб виріс великим і соковитим: запам'ятайте, коли краще сіяти горох у відкритий ґрунт

Хоча весна й прийшла цьогоріч трішки завчасно, все ще можна чекати на заморозки. Тому варто запам'ятати, коли сіяти горох у відкритий ґрунт, щоб він виріс великим і соковитим.

Загалом городники рекомендують висівати горох у відкритий ґрунт одразу, коли земля добре прогріється і ви будете впевненими у тому, що більше не впадуть заморозки.

Коли сіяти горох у відкритий ґрунт: найкращий час

Фахівці стверджують, що найкраще не поспішати з висіванням гороху у відкритий ґрунт, і робити це від середини до кінця квітня. Варто зазначити, що ця рослина полюбляє певну прохолоду, а тому, висіявши насіння пізньою весною, ви отримаєте значно менший урожай.

Найкраще підбирати грядку, на якій минулого року росли такі культури як: картопля, гарбуз, помідор, огірок чи капуста. А ось "поганим" попередником для гороху вважається він сам.

Як правильно сіяти горох

Гороху подобається добре дренований, родючий ґрунт, рівень pH повинен бути нейтральним або слабокислим. Перед висіванням ділянку потрібно обов'язково перекопати, додаючи добрива. Це допоможе розпушити землю для кращого проростання. Насіння гороху також замочують у воді на кілька годин перед висіванням.

Висівати горох необхідно у борозни глибиною до 3 см. Насіння розміщують з відстанню приблизно 8-10 см. Після цього засипають землею та зверху злегка притоптують.

Рослину потрібно періодично поливати, особливо у період активного зростання. Додатково можете підживити горох добривом. Найкраще підійде суміш з азоту та калію. Вже через 2-3 місяці після висівання буде готовий урожай.

Читайте також: