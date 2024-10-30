Щоб витирати пил один раз на декілька тижнів: простий лайфгак для прибирання

Прибирання у квартирі, в будинку — не дуже захопливе заняття для господинь, особливо якщо площа житла не маленька, є діти, тварини, інші важливі справи. Боротьба з пилом забирає багато цінного часу. Іноді не встигнеш витерти меблі, як уже знову товстий шар пилюки осідає.Тому хочеться знайти спосіб прибирати так, щоб пил і бруд не з’являлися якомога довше. Щоб пил не осідав у квартирі якомога довше, існують перевірені лайфгаки.

Як зробити, щоб пилу було менше

Щоб подолати пилюку, потрібно зрозуміти, чому вона осідає на поверхнях. Щоб пил на меблях та інших поверхнях не осідав якомога довше, потрібно не дати йому електризуватись. Саме наелектризовані часточки пилу починають притягуватись до поверхонь. Можна, звичайно, купити спеціальні засоби, які продаються в магазинах. Але в домашніх умовах також знайдеться засіб, який впорається з таким завданням.

Йдеться про звичайнісінький кондиціонер для білизни. Його додають до білизни саме для того, щоб вона не електризувалась. Отже, у випадку з меблями все точнісінько так само. Можна додати декілька крапель засобу у воду, якою очищуєте меблі.

Просто додайте кондиціонер до води, змочіть в ній ганчірку або губку та протріть нею поверхні меблів. Цей лайфгак допоможе уберегтися від пилу набагато довше, скоротить кількість прибирань і звільнить чимало часу.

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