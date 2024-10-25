Щоб вийшла смачною і не гірчила: коли квасити капусту в листопаді 2024 року — сприятливі дні

Квашена капуста — традиційна українська страва, яка допомагає отримати максимум вітамінів в зимові місяці. Виявляється, щоб вона вийшла дійсно корисною і смачною, потрібно підібрати правильний час.

За допомогою місячного календаря можна визначити найбільш сприятливі дати для засолювання капусти. Вважається, що кожна фаза Місяця впливає на продукт по-різному.

Коли в листопаді квасити капусту

Дуже важливо обирати для квашення такі дні, коли Місяць зростає, щоб страва вийшла максимально хрумкою. А ще є певні знаки зодіаку, які вважаються більш сприятливими для роботи з овочами. Найкращими датами для засолювання капусти в листопаді 2024 року стануть такі:

6 і 7 листопада — на думку астрологів, вони є найбільш сприятливими, тому що капустою слід займатися через 5-6 днів після Молодика;

— на думку астрологів, вони є найбільш сприятливими, тому що капустою слід займатися через 5-6 днів після Молодика; 3-5, 8, 14-15, 17, 21-22, 30 листопада — непогані дати, якщо ви не встигли заквасити капусту, інші ж числа вважаються нейтральними.

Астрологи кажуть, що немає нічого страшного, якщо ви займаєтесь квашенням капусти в фазу Місяця, який спадає. Просто страва вийде більш м'якою. Якщо вам така і подобається, тоді обирайте саме такі дати.

А ось під час Повні квасити капусту зовсім не рекомендується. В цей час страву дуже просто зіпсувати, продукт або стане надто м'яким, або взагалі закисне. Такі несприятливі дні в листопаді будуть:

1 листопада — Молодик;

16 листопада — Повня.

Також, на думку астрологів, краще уникати квашення капусти в такі дати, як від 10 до 12, 19, від 24 до 25 листопада. В цей період Місяць перебуватиме в знаках зодіаку, які є несприятливими для цього процесу (Діві, Стрільця).

Звичайно, для квашення капусти потрібно враховувати не лише фазу Місяця, але й власний енергетичний стан. Заквашування — процес, що вимагає спокою, терпіння, тому обирайте такий день, коли у вас буде бажання ним займатися.

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