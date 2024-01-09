Щоб залучити гроші в своє життя: намалюйте на руці всього лише одне число

Простий та цікавий ритуал від езотериків, який допомагає залучити в життя фінанси. Спробуйте і ви.

Якщо вам терміново потрібна певна сума грошей, щоб придбати якусь річ, скористайтесь порадою езотериків і проведіть простий, але досить ефективний ритуал.

Неважливо, яка це буде фаза Місяця. Загадайте суму. Однак, пам'ятайте, що вона не повинна бути надто космічною та нереальною. Наприклад, не варто загадувати придбання автомобіля, будинку чи діамантів.

Цей ритуал допомагає придбати недорогі, але важливі чи коштовні серцю речі. Як ось сукня, яку ви помітили у вітрині, але не маєте можливості наразі придбати.

Просто візьміть маркер зеленого або червоного кольору. Спочатку подумайте про своє бажання, а потім промовте вголос. Обов'язково назвіть бажану суму, яка потрібна на придбання товару.

Потім за допомогою маркера намалюйте на зап'ясті лівої руки цифру дев'ять, а під нею знак безкінечності. Якщо ви переживаєте, що до вас будуть чіплятися з запитаннями, що це у вас на руці, можете стерти знаки і обов'язково перенести їх на чистий аркуш паперу. Його згорніть у трубочку і зберігайте в таємному місці.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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