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Щойно почнуть формуватися бутони, полийте цим розчином: тюльпани будуть яскравими і довго цвістимуть

Щойно почнуть формуватися бутони, полийте цим розчином: тюльпани будуть яскравими і довго цвістимуть

Чим підживлювати тюльпани навесні / Фото: Freepik

Чим підживити тюльпани навесні, щоб вони довго та яскраво квітнули.

Катерина Мазурець, авторка Instagram-блогу про садівництво, розповіла, чим підживлювати тюльпани в період формування бутонів. Тоді квіти будуть яскравішими і довго цвістимуть. Розповідаємо, чим підживлювати тюльпани в період зростання, формування бутонів і цвітіння.

Чим підживлювати тюльпани в період формування бутонів

Садівниця рекомендує робити це підживлення тоді, коли тюльпани починають формувати бутони. Для такого підгодовування квітів знадобляться такі інгредієнти:

  • 50 грамів суперфосфату;
  • 30 грамів калійної солі;
  • 1 склянка попелу;
  • 10 літрів води.

Розчиніть всі інгредієнти у воді та полийте квіти на ділянці. Тоді вони матимуть яскравий насичений колір і довго квітнутимуть.

Чим ще підживити тюльпани навесні

Досвідчені городники підживлюють квіти в різні періоди зростання і цвітіння різноманітними добривами. Адже саме відповідне підживлення забезпечує швидке зростання та тривале цвітіння квітів.

  • Аміачна селітра. На ранньому етапі розвитку тюльпанам підходить саме це добриво, квіти добре його сприймають навіть за низької температури. Візьміть 40 грамів засобу і розчиніть його в 10 літрах води. Щойно проклюнуться пагони, рясно полийте квіти цим добривом.
  • Розчин коров’яку. Під час активної бутонізації квітів найкращим добривом буде коров’як. Треба зробити розчин у співвідношенні 1:30, на 10 літрів добрива додати по 30 грамів суперфосфату й сірчанокислого калію.
  • Калійна селітра і суперфосфат. Таке підживлення треба робити в період цвітіння тюльпанів. У 10 літрах води розчиняємо 15 грамів калійної селітри і 30 грамів суперфосфату, добре розмішуємо і поливаємо квіти.

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