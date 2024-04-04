Щойно почнуть формуватися бутони, полийте цим розчином: тюльпани будуть яскравими і довго цвістимуть

Чим підживити тюльпани навесні, щоб вони довго та яскраво квітнули.
Катерина Мазурець, авторка Instagram-блогу про садівництво, розповіла, чим підживлювати тюльпани в період формування бутонів. Тоді квіти будуть яскравішими і довго цвістимуть. Розповідаємо, чим підживлювати тюльпани в період зростання, формування бутонів і цвітіння.
Чим підживлювати тюльпани в період формування бутонів
Садівниця рекомендує робити це підживлення тоді, коли тюльпани починають формувати бутони. Для такого підгодовування квітів знадобляться такі інгредієнти:
- 50 грамів суперфосфату;
- 30 грамів калійної солі;
- 1 склянка попелу;
- 10 літрів води.
Розчиніть всі інгредієнти у воді та полийте квіти на ділянці. Тоді вони матимуть яскравий насичений колір і довго квітнутимуть.
Чим ще підживити тюльпани навесні
Досвідчені городники підживлюють квіти в різні періоди зростання і цвітіння різноманітними добривами. Адже саме відповідне підживлення забезпечує швидке зростання та тривале цвітіння квітів.
- Аміачна селітра. На ранньому етапі розвитку тюльпанам підходить саме це добриво, квіти добре його сприймають навіть за низької температури. Візьміть 40 грамів засобу і розчиніть його в 10 літрах води. Щойно проклюнуться пагони, рясно полийте квіти цим добривом.
- Розчин коров’яку. Під час активної бутонізації квітів найкращим добривом буде коров’як. Треба зробити розчин у співвідношенні 1:30, на 10 літрів добрива додати по 30 грамів суперфосфату й сірчанокислого калію.
- Калійна селітра і суперфосфат. Таке підживлення треба робити в період цвітіння тюльпанів. У 10 літрах води розчиняємо 15 грамів калійної селітри і 30 грамів суперфосфату, добре розмішуємо і поливаємо квіти.
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