Щойно почнуть формуватися бутони, полийте цим розчином: тюльпани будуть яскравими і довго цвістимуть

Чим підживити тюльпани навесні, щоб вони довго та яскраво квітнули.

Катерина Мазурець, авторка Instagram-блогу про садівництво, розповіла, чим підживлювати тюльпани в період формування бутонів. Тоді квіти будуть яскравішими і довго цвістимуть. Розповідаємо, чим підживлювати тюльпани в період зростання, формування бутонів і цвітіння.

Чим підживлювати тюльпани в період формування бутонів

Садівниця рекомендує робити це підживлення тоді, коли тюльпани починають формувати бутони. Для такого підгодовування квітів знадобляться такі інгредієнти:

50 грамів суперфосфату;

30 грамів калійної солі;

1 склянка попелу;

10 літрів води.

Розчиніть всі інгредієнти у воді та полийте квіти на ділянці. Тоді вони матимуть яскравий насичений колір і довго квітнутимуть.

Чим ще підживити тюльпани навесні

Досвідчені городники підживлюють квіти в різні періоди зростання і цвітіння різноманітними добривами. Адже саме відповідне підживлення забезпечує швидке зростання та тривале цвітіння квітів.

Аміачна селітра. На ранньому етапі розвитку тюльпанам підходить саме це добриво, квіти добре його сприймають навіть за низької температури. Візьміть 40 грамів засобу і розчиніть його в 10 літрах води. Щойно проклюнуться пагони, рясно полийте квіти цим добривом.

На ранньому етапі розвитку тюльпанам підходить саме це добриво, квіти добре його сприймають навіть за низької температури. Візьміть 40 грамів засобу і розчиніть його в 10 літрах води. Щойно проклюнуться пагони, рясно полийте квіти цим добривом. Розчин коров’яку. Під час активної бутонізації квітів найкращим добривом буде коров’як. Треба зробити розчин у співвідношенні 1:30, на 10 літрів добрива додати по 30 грамів суперфосфату й сірчанокислого калію.

Під час активної бутонізації квітів найкращим добривом буде коров’як. Треба зробити розчин у співвідношенні 1:30, на 10 літрів добрива додати по 30 грамів суперфосфату й сірчанокислого калію. Калійна селітра і суперфосфат. Таке підживлення треба робити в період цвітіння тюльпанів. У 10 літрах води розчиняємо 15 грамів калійної селітри і 30 грамів суперфосфату, добре розмішуємо і поливаємо квіти.

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