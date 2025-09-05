Секондхенд: які хвороби можна "придбати" разом із ношеним одягом

Одяг з секондхенду може становити загрозу для здоров’я, якщо його не обробити належним чином / © Unsplash

Секонди — це справжній скарб для тих, хто полює за унікальними речами, вінтажними знахідками чи бюджетними покупками. Але за яскравими вітринами та привабливими цінами ховаються підводні камені.

Експерти з вінтажу та власники магазинів розповіли виданню Martha Stewart, яких покупок краще уникати і чому.

Білизна

Такі речі тісно контактують з тілом, а тому можуть бути носіями бактерій, грибків чи навіть вірусів. Навіть після ретельного прання в домашніх умовах позбутися всіх мікроорганізмів складно. Наприклад, грибок Candida, який викликає молочницю, може виживати на тканинах за певних умов.

Вінтажне взуття

Вживане взуття — це не лише питання естетики, а й здоров’я ніг.

Одна з експерток Джеклін ЛаМар Берні вважає, що краще заощадити гроші на щось інше, ніж купити такі туфлі у секонді.

Купальники

Як і білизну, не варто купувати вживані купальники, особливо нижню частину. За словами Берні, вони занадто інтимні, тому їхня гігієнічність може бути сумнівною.

Проте новий купальник, який має гігієнічні етикетки, можна сміливо купувати, просто не забудьте його випрати перед тим, як одягати.

Верхній одяг з пошкодженою підкладкою

Берні наголосила, що будь-які пошкодження підкладки можуть утримувати запахи та бактерії, тому вона радить відмовлятися від купівлі пальто з внутрішніми пошкодженнями та перевіряти їх на наявність запахів перед покупкою.

Штани з плямами

Перш ніж купувати штани або шорти, виверніть річ навиворіт, аби оглянути її з усіх боків. Це допоможе вам уникнути покупки речей, які мають плями, ковтунці або пошкодження у місцях, які легко пропустити або виправити.

Речі з ковтунцями

Джонсон рекомендує перевірити саме пахви на светрах, адже це поширене місце для утворення ковтунців.

«Ковтунці — це не просто візуальна неприємність: зазвичай — це серйозний сигнал про те, що тканина слабшає через неправильний догляд або надмірне використання», — кажуть експерти.

Варто зазначити, що через тканину може передаватися короста, педикульоз, а при покупці взуття — грибкові інфекції. Але, як правило, одяг з секонд-хенду проходить хімічну обробку, під час якої збудники інфекцій гинуть. Однак, для того, щоб мінімізувати ризик зараження та алергічних реакцій, б/у речі необхідно прати, використовувати дезінфектанти, а взуття обробляти протигрибковими засобами.

Нагадаємо, на Вінниччині в секондхенді жінку вкусив клоп, який міг переносити небезпечну хворобу.