Секрет бабусь: чим полити огірки, щоб плодоносили до осені

Огірки.

Городники називають огірки досить примхливим овочем, який навіть за умов гарного росту та цвітіння, може не давати гарного врожаю. Існують народні та досить прості способи підживлення, які допомагають продовжити плодоношення майже до осені.

Про один з із найвідоміших “бабусиних” способів підживлення розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Ефективні та досить дешеві засоби підживлення огірків - це дріжджовий розчин чи настій золи. Перший - стимулює ріст кореневої системи та активізує мікрофлору ґрунту. Другий - насичує рослини калієм, який відповідає за формування плодів.

Як приготувати розчин з дріжджів

У 10 літрах теплої води розчиніть 100 г свіжих дріжджів або 10 г сухих. Додайте 1–2 столові ложки цукру. Залиште розчин настоятися на кілька годин, а краще - на ніч.

Перед поливом розведіть суміш ще раз у пропорції 1:5. Поливайте коріння огірків раз на 10–14 днів.

Як приготувати настій із золи

У 10 літрах води розчиніть 1 склянку деревної золи. Залиште, щоб настій настоявся протягом однієї добу.

Поливайте огірки під корінь. Це підживлення не лише покращує врожай, а й зміцнює рослини.

Трав’яний настій

Поливати огірки добре ще й трав’яним настоєм з кропиви чи скошеної трава. Цей настій більш тривалий у приготуванні.

Бочку чи бідон заповніть на половину травою та залийте водою. залиште бродити на 5–7 днів. Потім розбавте розчин у пропорції 1:10 і використовуйте для поливу. Огірки після такого підживлення ростуть швидше і довше плодоносять.

