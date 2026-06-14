Кореянка. / © pixabay.com

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У Кореї догляд за шкірою — це практично релігія. Перша заповідь не підлягає обговоренню — кореянки завжди захищають свою шкіру від сонця — яке є винуватцем 80% передчасного старіння шкіри.

Як правильно обрати сонцезахисний крем і які корейські засоби найбільш популярні, розповіли експерти beauty-експерти Vogue España.

Взагалі сонцезахисним кремом слід користуватися 365 днів на рік, адже навіть у найхолоднішу пору, взимку, сонце може спричинити передчасне старіння, появу зморшок і вікових плям. Українки, як панянки з інших країн світу, завдяки зусиллям дерматологів, фармацевтів, косметологів дедалі більше засвоюють цю максиму, яка так добре зрозуміла жінкам в Південній Кореї.

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Сонцезахисний крем для обличчя є дуже важливим і абсолютно необхідний для щоденного догляду. Хоча засіб слід наносити на все тіло, але обличчя — це ділянка, яка потребує найбільшої уваги, бо найсильніше піддається впливу сонця щодня. Тому нанесення цього доглядового препарату має бути обов’язковою частиною вашого догляду за шкірою.

«Сонце призводить до висихання шкіри. Тоді сальні залози починають виробляти більше шкірного сала, щоб компенсувати це. Надлишок шкірного сала є основною причиною розширених пор», — пояснила засновниця центру медичної естетики Inout Елізабет Альварес.

Як обрати найкращий сонцезахисний крем

Перш за все слід звернути увагу на склад доглядової косметики, бо саме вони визначатимуть ефективність та безпеку крему. Хороший і якісний засіб має містити сонцезахисні засоби з високим SPF, зволожувальні компоненти, відновлювальні інгредієнти або антиоксиданти. Бажано повністю уникати варіантів, що містять багато парфумів або спирту.

Вадливим є фактор захисту від сонця (SPF). Потрібно враховувати його числове значення, бо саме воно вказує на рівень захисту від сонця. Найбільш рекомендований крем із SPF щонайменше 30. Втім, варто враховувати і інші фактори — час доби, тип шкіри, вік та місцевість, де ви перебуваєте.

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Сонцезахисний крем має мати широкий спектр захисту, охоплюючи як UVA, так і UVB-промені — це типи ультрафіолетового випромінювання сонця, які відрізняються довжиною хвилі та впливом на організм:

UVB — діють переважно на епідерміс (верхній шар шкіри). Відповідають за засмагу і є головною причиною сонячних опіків.

UVA -промені проникають глибоко в дерму (середній шар шкіри). Вони не викликають опіків, але руйнують колагенові волокна, тісно пов’язані з передчасним старінням і сонячними плямами.

Саме тому обирати сонцезахисний крем широкого спектру дії, здатного захищати від обох типів випромінювання.

Нагадаємо, ми писали про те, що насправді відбувається зі шкірою під сонцем. Адже навіть «легкий бронзовий тон» не є безпечним і як ультрафіолет впливає на старіння та ризик раку шкіри.

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