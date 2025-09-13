ТСН у соціальних мережах

Секрет блискучого унітазу: 1 склянка лимонного соку та один простий інгредієнт — і результат за 5 хвилин

Здається, що позбутися жовтого нальоту на унітазі неможливо — навіть найпотужніша побутова хімія безсила. Але часто не потрібні великі витрати, а лише трохи кмітливості та правильний підхід.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як очиститит брудний унітаз за 5 хвилин

Як очиститит брудний унітаз за 5 хвилин / © unsplash.com

Фахівці давно стверджують, що народні методи, наприклад, лимонна кислота не лише значно дешевші за побутову хімію, а й діють ефективніше.

Щоб легко позбутися жовтого нальоту на унітазі, можна поєднати лимонну кислоту з оцтовою. Такий домашній розчин часто перевершує магазинні засоби. Вам знадобляться:

  • 4–5 столових ложок лимонної кислоти, розчинених у склянці окропу;

  • 3–4 столові ложки столового оцту.

Розчин потрібно ретельно перемішати та застосовувати гарячим — саме висока температура робить його надзвичайно дієвим.

Гарячим засобом рясно обробіть проблемні ділянки унітазу. Для цього можна вилити розчин зі склянки або скористатися пульверизатором для рівномірного розпилення. Залиште на 2–3 хвилини, щоб розчин розм’якшив наліт. Потім очистіть поверхню йоржиком або жорсткою губкою.

Ви одразу помітите, як жовтий та вапняний наліт починають відшаровуватися пластівцями. Залишається лише змити залишки бруду та при необхідності протерти унітаз улюбленим миючим засобом.

Регулярне застосування цього способу допомагає запобігти повторній появі жовтизни та вапняного нальоту, залишаючи ваш санвузол чистим.

