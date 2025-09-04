Секрет чистих кросівок: як повернути підошві білизну без дорогих засобів

Білі кросівки

Білі кросівки вже давно стали універсальним взуттям — їх носять не лише зі спортивним одягом, а й із джинсами, сукнями чи навіть у ділових образах. Однак підошва, яка швидко темніє і вкривається плямами, часто псує вигляд улюбленої пари. Саме тому господині діляться простим способом, що допомагає повернути взуттю свіжість без дорогих засобів.

Про це повідомило видання «Добрі новини».

Як з’ясувалося, ефективно відновити білизну підошви можна за допомогою звичайної рідини для зняття лаку. Її склад здатен розчиняти частинки бруду, що в’їлися у пористу гуму, але при цьому діє достатньо м’яко, щоб не пошкодити матеріал.

Для очищення потрібно змочити ватний диск або губку в рідині та протерти підошву. Плями варто трохи потерти й залишити, щоб засіб подіяв. Після висихання залишки змивають водою з милом. Якщо сліди не зникли повністю, процедуру можна повторити кілька разів.

Господині відзначають, що цей спосіб прибирає навіть старі забруднення: жовтизну від часу, зелені плями від трави чи темні сліди від асфальту та ґрунту. Бонус — результат часто кращий, ніж від зубної пасти чи меламінової губки.

Водночас є важливі застереження: метод підходить лише для білих гумових підошв. Для шкіряних вставок, делікатних тканин або кольорових деталей він непридатний, адже ацетон може пошкодити матеріал або змінити його відтінок.

Раніше ми повідомили про перевірені народні методи, які допоможуть повернути кухонним рушникам білосніжний вигляд та свіжість навіть після багаторічного використання.