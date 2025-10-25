ТСН у соціальних мережах

60
2 хв

Секрет догляду за гортензіями: коли варто обрізати кущі, щоб не знищити цвіт

Садівникам не варто поспішати з обрізанням гортензій восени — це може зупинити ріст або позбавити квітів наступного року.

Софія Бригадир
Гортензії

Гортензії / © Pexels

Осінь традиційно вважають сезоном обрізання багаторічників. Але гортензії в цьому списку — виняток. Фахівці попереджають: поспішивши з секатором восени, можна втратити пишні квіти наступного року або навіть нашкодити кущу.

Про це повідомило видання Real Simple.

Річ у тім, що восени гортензії ще не перейшли у стан спокою. Будь-який зріз провокує ріст молодих пагонів, які не встигнуть зміцніти до морозів і, швидше за все, загинуть. Експертка з садівництва Баллато наголошує: обрізати можна лише тоді, коли рослина вже скинула листя та не закладає бутони на молодих гілках.

Особливо уважними слід бути з видами, що формують квіти на старих пагонах: крупнолистими, дуболистими, гірськими й плетистими гортензіями. Кожен необачний зріз означає мінус потенційна квітка в наступному сезоні.

Волотисті та гладенькі гортензії поводяться інакше: вони цвітуть на пагонах, що виростають навесні. До цієї групи належать популярні сорти «Аннабель», «Лаймлайт» і «Ванільна полуниця». Їм обрізка справді потрібна, проте виключно навесні, щоб стимулювати новий ріст і сформувати густий, охайний кущ.

Баллато додає: у зимовий період частина пагонів все одно відмирає природним шляхом, тому немає сенсу влаштовувати радикальне «стриження» восени. Морози самі «попрацюють» над зайвими молодими гілками.

Якщо ж гортензія розрослася більше, ніж хотілося б, експерти радять не намагатися приборкати її секатором. Значно ефективніше пересадити рослину в інше місце. Осінь для цього підходить ідеально: прохолода та волога допомагають кореням адаптуватися.

Восени дозволяється тільки санітарна обрізка — видалення сухих, хворих або пошкоджених гілок. Важливо користуватися чистим секатором, щоб не занести інфекцію, а зріз робити під невеликим кутом над живою брунькою.

Сухі суцвіття гортензії краще лишити до весни. Вони не лише захищають бруньки, а й надають саду декоративного вигляду взимку. Видаляти їх варто вже навесні — до першої пари здорових листків.

Грамотний догляд восени допоможе гортензії без проблем перезимувати та віддячити вам розкішним цвітінням у новому сезоні.

Нагадаємо, листопад — ідеальний час для посадки фруктових дерев та кущів. Ґрунт ще зберігає тепло після літа, а сезонні дощі забезпечують оптимальну вологість, що допомагає саджанцям укорінитися до приходу холодів.

60
