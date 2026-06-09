Секрет довговічного шлюбу: психотерапевти визначили ідеальну різницю у віці між партнерами

Мінімальна різниця у віці є запорукою щасливого шлюбу / © Freepik

Реклама

Дослідники та психологи визначили, що мінімальна різниця у віці або повна її відсутність є найкращим фундаментом для побудови міцного та тривалого шлюбу. Партнери-однолітки значно легше долають життєві кризи та мають схожі погляди на фінанси, здоров’я і спільні цілі.

Про висновки фахівців щодо ідеального вікового розриву пише видання UNILAD.

Чому мінімальна різниця працює найкраще

Психотерапевтка Елоїз Скіннер зазначає, що найкращим варіантом для пари є різниця у віці від 0 до 3 років. За її словами, саме такий віковий розрив дозволяє партнерам перебувати на одному життєвому етапі. Це робить їх максимально сумісними як фізично, так і ментально.

Реклама

«У вас більше шансів мати однакові очікування у фінансовому плані щодо витрат, заощаджень та інвестицій, а також щодо здоров’я», — пояснює експертка.

Крім того, наукові дослідження показують, що пари з мінімальною різницею у віці є більш стійкими до стресів. Вони значно легше проходять через складні події у своєму шлюбі порівняно з партнерами, які належать до різних поколінь.

Небезпека великого розриву у віці

Значна різниця у віці часто призводить до виникнення нерівномірної динаміки влади у стосунках. Найчастіше проблеми виникають тоді, коли старший партнер має суттєво більші фінансові ресурси, вищий суспільний статус або успішнішу кар’єру.

«Для сталих, довготривалих стосунків партнери повинні прагнути бути на однакових рівнях емоційної та психологічної зрілості, що частіше трапляється в парах з меншою різницею у віці або її відсутністю», — додає Скіннер.

Реклама

Цю думку підтверджують і масштабні дослідження, опубліковані в Journal of Population Economics ще у 2017 році. Науковці виявили, що в парах із великою різницею у віці рівень задоволеності стосунками стрімко падає вже в перші 6–10 років шлюбу. Особливо швидке зниження задоволеності фіксується у сім’ях, де партнери мають різницю у 7 або більше років.

Нагадаємо, страх втратити привабливість в очах партнера знайомий багатьом, проте вчені заспокоюють: первинна пристрасть не може тривати завжди. Але є інші речі, що насправді тримають пари разом.

Новини партнерів