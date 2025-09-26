Секрет флористів: як зберегти гортензії у вазі свіжими до 2 тижнів

Гортезія / © ТСН

Реклама

Гортензії по праву вважаються одними з найефектніших і найбажаніших декоративних квітів у будь-якому букеті чи інтер’єрі. Однак ця квітка дуже вибаглива і без належного догляду може швидко зів’янути. Флористи поділилися простими, але критично важливими правилами, які допоможуть зберегти пишні «шапки» свіжими до 10-14 днів.

Про це пише 24 канал.

Ключовий етап: Як правильно підрізати та підготувати стебло

Експертка радить зосередитися на тому, щоб забезпечити квітці максимальне вбирання води. Для цього необхідно виконати кілька важливих кроків:

Реклама

Підрізання під кутом: Стебла гортензій слід підрізати гострим ножем під кутом 45 градусів. Це збільшує площу поверхні, що контактує з водою.

Розщеплення: Після підрізання стебло потрібно акуратно розщепити на чотири частини. Цей хитрий прийом дає змогу гортензії ефективніше «пити» воду і запобігає швидкому в’яненню.

Видалення листя: Зайве листя обов’язково видаляють. Це критично важливо, оскільки листя активно споживає рідину, не залишаючи її достатньо для великого суцвіття.

Ідеальне місце та догляд: Прохолода і волога

Навіть ідеально підготовлена квітка швидко зів’яне, якщо її поставити у неправильне місце. Щоб гортензії довше стояли у вазі, дотримуйтесь правил розташування та догляду:

Реклама

Рівень води: Воду наливають у вазу так, щоб вона доходила майже до самої квіткової «шапки». Якщо ваза недостатньо висока, стебла варто підрізати відповідно коротше.

Прохолодне місце: Вазу слід розташувати у прохолодному місці, де температура не перевищує кімнатну. Chicago Botanic Garden наголошує, що гортензії потрібно тримати подалі від прямих сонячних променів, батарей, опалювальних приладів або протягів. Найкраще місце — тінь або напівтінь.

Обприскування: Додатково флористи радять час від часу обприскувати суцвіття водою. Це допомагає підтримувати необхідний рівень вологи та гарантує свіжість квітки від 5 до 10 днів, а за ідеальних умов — і довше.

Нагадаємо, раніше ми писали, як правильно поливати гортензії.