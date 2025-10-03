Секрет густого волосся без укладання: сім об’ємних зачісок, які працюють миттєво

Які зачіски роблять тонке волосся об’ємнішим / © unsplash.com

Звісно, сучасна індустрія пропонує безліч засобів — від текстурних спреїв до спеціальних пінок, які піднімають волосся біля коренів. Та іноді достатньо лише правильної зачіски, щоб шевелюра мала біль густий, живий та сповнений природного руху вигляд.

Професійні стилісти підібрали кілька безвідмовних рішень, які не потребують особливих навичок, але дають миттєвий ефект.

Класика 90-х: багатошаровість і блиск

Модні тенденції повертають нас у часи об’ємних укладань 90-х. Секрет зачіски — в поєднанні легких шарів, пружності та сяйва. Для початку на вологе волосся наносять пінку для об’єму та кілька крапель олії для блиску.

Під час сушіння пасма піднімають біля коренів, а фінальної форми надають великою круглою щіткою. Щоб зафіксувати результат, кожну секцію охолоджують у закріпленому положенні — це гарантія максимального об’єму та стійкості укладання.

Боковий проділ: швидкий прикореневий ліфт

Найпростіший спосіб миттєво надати волоссю об’єму — змінити звичний проділ на протилежний бік. Такий прийом одразу “піднімає” корені, створюючи ефект природної пишності. Для тривалого результату стилісти радять зафіксувати зачіску текстурним спреєм та легенько помасажувати зону біля коренів пальцями.

Подвійний хвіст: об’єм за дві хвилини

Для волосся середньої чи великої довжини чудово працює прийом з “подвійним” хвостом. Волосся поділяють горизонтально на дві частини: верхню закріплюють, нижню збирають у хвіст, а потім накривають його верхнім шаром. Як результат, зачіска на вигляд густіша й довша, а зробити її можна буквально за кілька хвилин.

Стрижка “вовчий зріз” (wolf cut): шарувата текстура

Ця трендова стрижка залишається фаворитом уже кілька сезонів поспіль. Її головна перевага — багатошаровість, що додає волоссю руху та природного об’єму, особливо на хвилястих пасмах. Для виразнішої текстури стилісти рекомендують використовувати праймери та текстурні спреї.

Стиль Бріжит Бардо: об’єм у ретро-естетиці

Образ легендарної Бріжит Бардо — приклад того, як об’ємне укладання може стати фірмовим акцентом. Основна увага зосереджена на маківці: волосся начісують або укладають на велику щітку, а потім фіксують роликами до повного охолодження. Проділ залишають пласким, щоб підкреслити контраст між гладкою передньою частиною і пишною потилицею.

Ці прості техніки не потребують салонного досвіду, але створюють ефект густого, доглянутого волосся за лічені хвилини. Обирайте той варіант, який найкраще пасує вашому стилю, — і зачіска миттєво засяє новим об’ємом.