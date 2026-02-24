ТСН у соціальних мережах

Секрет, який приховують професіональні кухарі: що додати в молоко, щоб воно не викіпало під час варіння

Хто хоч раз відвертався від каструлі всього на секунду, той знає: молоко миттєво «втікає», залишаючи після себе хаос на плиті. Здається, ніби воно робить це спеціально — назло господині.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що додати в молоко щоб не "втікало"

Що додати в молоко щоб не "втікало" / © pexels.com

Кулінари запевняють: існує простий спосіб зупинити викіпання. І він надзвичайно простий.

Секрет — всього одна крапля рослинної олії. Вона створює тонку плівку на поверхні молока і не дає піни підніматися занадто високо.

Коли молоко закипає, бульбашки прагнуть вгору. Масляна плівка порушує їхню структуру і утримує піну всередині.

Цей трюк працює навіть з домашнім молоком, яке особливо «любить» втекти з каструлі. Олія стабілізує поверхню та робить кипіння спокійнішим.

Найголовніше — додавати олію на самому початку. Тоді плівка встигає сформуватися до активного кипіння.

Деякі господині використовують вершкове масло. Воно теж допомагає, але додає легкий аромат.

Рослинна олія нейтральна і не змінює смак, тому саме її найчастіше застосовують у кулінарії.

Професіонали кухні додають: цей спосіб підходить навіть для каш на молоці. Піна піднімається м’якше, і страва готується спокійніше.

Якщо молоко вже почало «тікати», каструлю можна швидко зняти з вогню. Але крапля олії вирішує проблему заздалегідь.

Особливо корисний цей метод на газових плитах, де молоко втікає швидше через різке нагрівання.

