Секрет ідеально чистого килима: копійчаний засіб з кухні, який замінить хімчистку

Якщо ваш килим втратив свіжість, з’явився неприємний запах, а на хімчистку немає ні часу, ні грошей — не біда! Експертка з екоприбирання розкрила геніальний, простий та копійчаний трюк, як за допомогою звичайної харчової соди оновити килим буквально за ніч і без жодних зусиль.

Навіть якщо на килимі немає видимих плям, його волокна є справжнім магнітом для пилу, волосся, шерсті тварин, бактерій та неприємних запахів. Звичайний пилосос прибирає лише поверхневий бруд, але не може впоратися з глибокими забрудненнями. Експерти рекомендують проводити глибоку чистку кожні 12-18 місяців, але що робити між цими процедурами?

Секретний інгредієнт з вашої кухні

Засновниця бренду екочистки Seep Лора Харнетт пропонує забути про агресивну хімію та години, проведені навколішки зі щіткою. Рішення ховається на вашій кухні — це звичайна харчова сода.

Завдяки своїм лужним властивостям сода є природним абсорбентом, що допомагає розчиняти жир та бруд, а головне — нейтралізувати навіть найстійкіші запахи, наприклад, від домашніх улюбленців.

«Нічний» метод: покрокова інструкція

Цей метод геніальний у своїй простоті, адже килим буде чиститися, поки ви спите!

Посипте килим содою: Ввечері, перед сном, рясно посипте всю поверхню килима сухою харчовою содою. Не бійтеся використовувати достатню кількість.

Залиште на ніч: Просто залиште соду працювати. За ніч вона вбере в себе весь бруд, жир та неприємні запахи.

Пропилососьте вранці: Наступного ранку ретельно пропилососьте килим. Разом із содою ви приберете все, що вона увібрала.

Перед першим використанням обов’язково протестуйте цей метод на невеликій, непомітній ділянці килима.

Після такої простої процедури ваш килим стане значно свіжішим, м’якшим, а всі неприємні запахи зникнуть. Цей лайфхак ідеально підходить для регулярного оновлення килимових покриттів між генеральними чистками, допомагаючи підтримувати чистоту та здорову атмосферу в домі без зайвих зусиль та витрат.

