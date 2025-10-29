Секрет ідеальної чистоти: якою водою мити підлогу, щоб не зіпсувати покриття

Підлога / © pixabay.com

Здавалося б, що може бути простішим за миття підлоги? Однак навіть тут є нюанси, які можуть коштувати вам підлогового покриття. Багато хто досі сперечається, яка вода краща — окріп для дезінфекції чи крижана «для свіжості». Досвідчені покоївки та клінери дали чітку відповідь: обираючи неправильну температуру, ви ризикуєте отримати липку підлогу та розводи.

Про це пишуть «Добрі новини».

Бажання відмити все «до блиску» часто штовхає господинь на використання дуже гарячої води. Проте фахівці застерігають: це може бути агресивним для багатьох видів покриття.

Найбільше страждає лінолеум. Гаряча вода може не лише деформувати його, але й через активну реакцію з мийними засобами залишити після себе неприємний липкий шар, від якого потім майже неможливо позбутися.

З іншого боку, холодна вода з-під крана — поганий помічник у боротьбі зі справжнім брудом. Вона просто не впорається зі складними забрудненнями, особливо на кухні. Плями від жиру та залишки їжі біля плити так і залишаться на своєму місці, скільки б ви не терли.

Тож де правда? Досвідчені клінери радять використовувати виключно теплу воду. Ідеальна температура — 40, максимум 50 градусів.

Цього цілком достатньо, щоб мийні засоби активувалися, жир розчинився, а весь бруд ефективно змився. При цьому така температура безпечна для покриттів і, головне, не залишає по собі розводів.

Секретна зброя для дезінфекції

Якщо ж потрібно не просто прибрати пил, а й продезінфікувати підлогу, не поспішайте лити «хлорку». Особливо, якщо в домі є маленькі діти або домашні тварини.

Для ефективної боротьби з бактеріями і брудом чудово підійде звичайний столовий оцет. Він не дає такого стійкого хімічного запаху, але чудово дезінфікує поверхні. Фахівці також радять, навіть якщо на мийному засобі написано «не потребує змивання», краще завжди додатково промити підлогу чистою теплою водою.

