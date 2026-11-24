Батат / © pixabay.com

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Батат цінують за поєднання користі, доступності протягом усього року та ніжної кремової текстури, яка найкраще розкривається саме під час запікання у духовці. Проте щоб коренеплід не вийшов водянистим, сухим або підгорілим, важливо враховувати його сорт, правильну підготовку та температурний режим.

Поради щодо ідеального приготування зібрало видання MarthaStewart.com.

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Який сорт обрати та як перевірити якість

Смак і текстура страви значною мірою залежать від різновиду батату:

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Помаранчевий (Beauregard, Jewel): має мідну шкірку та яскраву м’якоть, під час запікання стає оксамитовим і добре тримає форму.

Червоно-фіолетовий (Garnet): вирізняється насичено-помаранчевою серединкою з дуже вологою текстурою.

Білий (японські сорти): має світло-коричневу або червонувату шкірку й щільнішу м’якоть із делікатним медовим присмаком, що посилюється в духовці.

Фіолетовий (наприклад, Stokes Purple): щільний і крохмалистий, із легким квітково-солодкуватим смаком.

Власниця пекарні Sweet Potato Sensations у Детройті Еспі Томас радить обирати бульби, які здаються важкими для свого розміру — це свідчить про щільну та соковиту м’якоть. Найкращий смак батат має в сезон (із кінця серпня до листопада), тоді як занадто «молоді» коренеплоди, які не встигли відлежатися, можуть вийти сухішими.

Підготовка перед духовкою

Перед запіканням батат потрібно ретельно вимити щіткою під прохолодною водою та обсушити рушником. Знімати шкірку не обов’язково: вона багата на калій і клітковину, а також захищає м’якоть від пересихання. Достатньо зрізати жорсткі загострені кінчики та корінці, а поверхню наколоти виделкою в кількох місцях, щоб під час нагрівання виходила пара і смак ставав концентрованішим.

Як запекти батат цілим: повільно і без фольги

Для цілих бульб найкраще підходить тривале запікання за помірної температури — близько 190 °C (375 °F):

Без фольги: загортання у фольгу справді прискорює приготування, але утримує пару всередині, через що м’якоть стає водянистою. Якщо запікати батат відкритим, лише змастивши оливковою олією та посипавши сіллю, шкірка стане хрусткою, а серединка — ніжною.

Достатній час: під час повільного нагрівання ферменти перетворюють крохмаль на природні цукри. Поширена помилка — виймати великі бульби зарано. Готовність перевіряють у найтовстішій частині: ніж або виделка мають входити легко, а сам коренеплід має бути м’яким на дотик.

Готовий цілий батат можна розрізати вздовж і подати класично — з вершковим маслом і сіллю, або використати як основу для пюре, запіканок, млинців чи десертів.

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Як запекти батат шматочками, кружальцями чи часточками

Для нарізаного батату потрібна вища температура — близько 220 °C (425 °F), яка швидко карамелізує краї та створює рум’яну скоринку:

Розігрійте деко разом із духовкою: викладання шматочків на гарячу поверхню одразу запускає процес підрум’янювання. Нарізайте однаково: кубики, кружальця чи часточки мають бути приблизно одного розміру, щоб пропектися рівномірно. Соліть перед самою духовкою: якщо посолити батат заздалегідь, сіль витягне вологу, і шматочки тушкуватимуться у власному соку замість того, щоб стати хрусткими. Не викладайте впритул: розкладіть батат в один шар із проміжками між шматочками (за потреби краще взяти два дека). Спеції та часник — наприкінці: щоб трави, спеції чи подрібнений часник не підгоріли за час запікання, додавайте їх за 10 хвилин до готовності, добре перемішавши овочі.

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