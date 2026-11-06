Секрет хрусткої скоринки на м'ясі — замінити лише один інгредієнт: несподівана порада шеф-кухаря

Смажене м'ясо 13 / 255

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Зробити паніроване м’ясо значно хрусткішим можна за допомогою простої заміни одного інгредієнта. Замість традиційного пшеничного борошна досвідчені кухарі радять використовувати кукурудзяний крохмаль. Він допомагає сформувати тоншу та хрусткішу скоринку під час смаження, не змінюючи звичного способу приготування м’яса.

Про цей кулінарний прийом розповідає угорське видання Egeszseg Kalauz, посилаючись на рекомендацію шеф-кухаря ресторану, відзначеного двома зірками Michelin.

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Традиційне панірування м’яса передбачає три послідовні етапи: спочатку шматочки обвалюють у борошні, потім занурюють у збите яйце, а наприкінці покривають панірувальними сухарями.

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Однак, за рекомендацією шеф-кухаря, саме перший етап варто трохи змінити. Замість звичайного пшеничного борошна слід використовувати кукурудзяний крохмаль.

При цьому решту рецепта можна залишити без змін: яйця та панірувальні сухарі використовують так само, як і під час традиційного приготування.

Особливість цього способу полягає у властивостях крохмалю. Під час нагрівання він втрачає вологу та формує сухіший, тонший і більш крихкий зовнішній шар, завдяки чому готове м’ясо може отримати виразнішу хрустку скоринку.

Як правильно використовувати кукурудзяний крохмаль

Для отримання бажаного результату важливо правильно підготувати м’ясо. Перед паніруванням його потрібно ретельно обсушити паперовим рушником з обох боків.

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Після цього шматочки обвалюють у кукурудзяному крохмалі, струшуючи його надлишок. Важливо, щоб утворився тонкий рівномірний шар, а не товсте біле покриття.

Далі м’ясо занурюють у збите яйце, дають стекти його надлишку та обвалюють у панірувальних сухарях. Особливу увагу варто приділити краям шматочків, щоб вони також були повністю покриті паніруванням.

Готові шматочки рекомендують викладати в один шар, не складаючи один на одного, щоб не пошкодити ще м’яку оболонку.

На що слід звернути увагу

Автори публікації окремо застерігають, що кукурудзяний крохмаль і кукурудзяне борошно — різні продукти, які не варто використовувати як взаємозамінні.

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Крохмаль виготовляють із багатої на крохмаль внутрішньої частини зерна. Він має вигляд дрібного білого порошку та практично не має власного смаку.

Натомість кукурудзяне борошно отримують шляхом подрібнення зерна, тому воно має інший склад, консистенцію та смакові властивості.

Саме кукурудзяний крохмаль забезпечує потрібний ефект під час смаження. Тому під час купівлі продукту важливо перевіряти маркування на упаковці.

Як впливає температура смаження

Навіть правильний вибір інгредієнтів не гарантує ідеального результату, якщо порушити температурний режим.

Якщо жир недостатньо розігрітий, панірування повільніше набуватиме золотистого кольору та може увібрати більше жиру. Надто висока температура також небажана: зовнішня оболонка швидко підгорить, тоді як середина м’яса може залишитися недостатньо просмаженою.

Крім того, не рекомендується одночасно викладати на сковороду надто багато шматочків. Це знижує температуру жиру та перешкоджає рівномірному обсмажуванню.

Після приготування м’ясо можна ненадовго покласти на решітку або паперовий рушник, щоб позбутися надлишку жиру.

Нагадаємо, відомі шеф-кухарі, які працюють у Великій Британії, розповіли, які популярні страви в італійських ресторанах можуть свідчити про відхід від традиційної кухні або використання напівфабрикатів. Серед них — паста з куркою, карбонара з вершками, спагеті болоньєзе та часниковий хліб.

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