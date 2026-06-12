Секрет кольору курячих яєць: чи впливає забарвлення шкаралупи на смак та користь

Колір курячих яєць залежить від генетики та може бути білим, коричневим та навіть синім / © pexels.com

Реклама

Природне розмаїття відтінків шкаралупи яєць формується винятково завдяки унікальним генетичним особливостям різних порід курей.

Про секрети птахівництва та пігментації яєчної шкарлупи розповідає IFLScience.

Як утворюється коричневий колір

Природний мінералізований зовнішній шар будь-якої яєчної шкаралупи складається з кристалізованого карбонату кальцію. Через це абсолютно всі курячі яйця за замовчуванням мають винятково білий базовий колір.

Реклама

Коричневі відтінки з’являються завдяки спеціальному пігменту під назвою протопорфірин 9, який птах додає під час формування оболонки. Ця ж сама речовина відповідає за насичений червоний колір крові у людському організмі.

Матка курки або її шкаралупна залоза виділяє цей пігмент, і саме від його кількості залежить кінцева насиченість кольору яйця. Велика кількість виділеної речовини створює дуже темну шкаралупу, а незначна доза дає блідо-коричневий відтінок. На цей процес також суттєво впливають фактори навколишнього середовища та рівень стресу птаха.

Генетика, мочки вух та сині яйця

Загальне правило птахівництва стверджує, що білі кури зазвичай несуть світлі яйця, а птахи з темним пір’ям дають коричневий продукт. Проте найбільш точним індикатором майбутнього кольору шкаралупи є колір мочок вух самої курки. Якщо ці анатомічні утворення мають білий відтінок, то і яйця гарантовано будуть такого ж світлого кольору.

У природі існують унікальні породи курей, які здатні нести яйця незвичного синього або сіруватого кольору. Наприклад, порода амераукана має пишне пір’я на мордочці, існує у 8 різних кольорах та виробляє синю шкаралупу завдяки наявності специфічного пігменту ооціаніну.

Реклама

Порода курей Амераукана

Цікаво, що внаслідок схрещування курей із генами коричневих та синіх яєць з’являються птахи, здатні нести яйця із зеленою шкаралупою. Таке природне змішування пігментів створює неймовірно красиві відтінки, які роблять процес розведення птиці ще більш захопливим.

Харчова цінність та спадщина динозаврів

Серед споживачів роками існує хибне переконання про те, що коричневі яйця є набагато кориснішими або натуральнішими за білі. За даними експертів Мічиганського державного університету, колір шкаралупи взагалі не впливає на поживну цінність, смак чи користь цього продукту.

Вибір відтінку яйця для сніданку залежить винятково від особистих естетичних уподобань кожної людини. Усі яйця мають однаковий набір вітамінів та мікроелементів незалежно від того, які генетичні особливості мала курка.

Дослідження за 2017 рік довело, що таке розмаїття відтінків є прямим еволюційним відлунням від стародавніх динозаврів, яке існує вже понад 100 мільйонів років. Вчені проаналізували скам’янілості віком близько 150 мілйонів років і з’ясували, що яйця рептилій також були кольоровими та плямистими.

Реклама

Нагадаємо, багато покупців під час вибору яєць керуються старим стереотипом, що насичений і яскравий колір жовтка свідчить про те, що продукт є натуральним, сільським, фермерським. Проте сучасні технології у тваринництві давно навчилися успішно керувати цим параметром.

Новини партнерів