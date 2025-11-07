Секрет кореянок: як носити шапку й зберігати бездоганний об’єм волосся взимку

Як носять шапку кореянки, щоб не зіпсувати зачіску / © unsplash.com

Взимку шапка справді незамінна, однак після її зняття зачіска часто “спадає”, виглядає пласкою, а пасма — зім’ятими та скуйовдженими. Дівчата з Південної Кореї знайшли простий, але ефективний спосіб, що дає змогу уникнути цього та підтримувати природний об’єм.

Суть методу дуже проста: перед тим як надягти шапку, нахиліть голову вперед, дозволивши волоссю вільно спуститися. У такому положенні акуратно надягніть головний убір поверх пасм, після чого злегка розподіліть їх руками по лінії обличчя.

Ефект приємно вражає: зачіска зберігає форму й легкість, а волосся виглядає об’ємним і густим. Спробуйте корейську техніку — цілком можливо, вона стане вашим улюбленим зимовим порятунком.