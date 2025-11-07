ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Секрет кореянок: як носити шапку й зберігати бездоганний об’єм волосся взимку

Пропонуємо корейський лайфгак із носіння шапки, який допомагає зберегти пишність і доглянутий вигляд волосся навіть під важким зимовим головним убором.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як носять шапку кореянки, щоб не зіпсувати зачіску

Як носять шапку кореянки, щоб не зіпсувати зачіску / © unsplash.com

Взимку шапка справді незамінна, однак після її зняття зачіска часто “спадає”, виглядає пласкою, а пасма — зім’ятими та скуйовдженими. Дівчата з Південної Кореї знайшли простий, але ефективний спосіб, що дає змогу уникнути цього та підтримувати природний об’єм.

Суть методу дуже проста: перед тим як надягти шапку, нахиліть голову вперед, дозволивши волоссю вільно спуститися. У такому положенні акуратно надягніть головний убір поверх пасм, після чого злегка розподіліть їх руками по лінії обличчя.

Ефект приємно вражає: зачіска зберігає форму й легкість, а волосся виглядає об’ємним і густим. Спробуйте корейську техніку — цілком можливо, вона стане вашим улюбленим зимовим порятунком.

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie