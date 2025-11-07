- Дата публікації
Секрет кореянок: як носити шапку й зберігати бездоганний об’єм волосся взимку
Пропонуємо корейський лайфгак із носіння шапки, який допомагає зберегти пишність і доглянутий вигляд волосся навіть під важким зимовим головним убором.
Взимку шапка справді незамінна, однак після її зняття зачіска часто “спадає”, виглядає пласкою, а пасма — зім’ятими та скуйовдженими. Дівчата з Південної Кореї знайшли простий, але ефективний спосіб, що дає змогу уникнути цього та підтримувати природний об’єм.
Суть методу дуже проста: перед тим як надягти шапку, нахиліть голову вперед, дозволивши волоссю вільно спуститися. У такому положенні акуратно надягніть головний убір поверх пасм, після чого злегка розподіліть їх руками по лінії обличчя.
Ефект приємно вражає: зачіска зберігає форму й легкість, а волосся виглядає об’ємним і густим. Спробуйте корейську техніку — цілком можливо, вона стане вашим улюбленим зимовим порятунком.