Секрет краси корейських жінок: як виглядати молодо у зрілому віці

Кореянки можуть похизуватися молодістю та красою навіть коли їм далеко за сорок. І це не дивно, оскільки вони мають секретний інгредієнт, який допомагає їм зберігати еластичність та здоров’я шкіри. Сьогодні корейська косметика досить популярна у всьому світі, але корейські жінки не обмежуються лише нею. Вони використовують один підручний засіб, який може зробити собі кожна жінка. Розповідаємо, що це за природний еліксир молодості та краси.

Рисова вода для краси та здоров'я шкіри

Очищення. Кореянки активно використовують рисову воду у догляді за своєю шкірою. Такий настій за рахунок свого природного походження відмінно справляється із очищенням шкіри, не завдаючи їй жодної шкоди. Також рисова вода зволожує шкіру і живить її, одночасно справляючись із очищенням. Корейські жінки просто настоюють воду, засипаючи у неї трохи рису, а тоді використовують цей засіб для збереження молодості своєї шкіри.

Кореянки активно використовують рисову воду у догляді за своєю шкірою. Такий настій за рахунок свого природного походження відмінно справляється із очищенням шкіри, не завдаючи їй жодної шкоди. Також рисова вода зволожує шкіру і живить її, одночасно справляючись із очищенням. Корейські жінки просто настоюють воду, засипаючи у неї трохи рису, а тоді використовують цей засіб для збереження молодості своєї шкіри. Живлення. Рисова вода, яку кореянки настоюють на рисових зернах, допомагає живити шкіру, також підходить для лікування сонячних опіків. Корейські жінки цим засобом також тонізують свою шкіру. Для цього потрібно ватним диском протерти шкіру обличчя двічі на день. Цього буде цілком достатньо, щоб шкіра виглядала сяючою і була гладенькою.

Рисова вода, яку кореянки настоюють на рисових зернах, допомагає живити шкіру, також підходить для лікування сонячних опіків. Корейські жінки цим засобом також тонізують свою шкіру. Для цього потрібно ватним диском протерти шкіру обличчя двічі на день. Цього буде цілком достатньо, щоб шкіра виглядала сяючою і була гладенькою. Боротьба із жирним блиском. Рисова вода не лише заспокоює та живить шкіру обличчя, ще й запобігає появі прищів і матує шкіру, позбавляючи жирного блиску. Для цього потрібно зробити настій, а потім умиватися двічі на день. Або можна протирати шкіру обличчя, як тоніком, кожного дня. Тоді вона буде гладенькою і матовою.

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