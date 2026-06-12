Секрет лотерейних виграшів: нумерологиня порадила, як обрати щасливі числа

Нумерологія розкрила секрет виграшу в лотерею

Реклама

Провідна британська нумерологиня Джейн Олтон поділилася секретами вибору виграшних комбінацій для нової лотереї. Експертка пояснила основні принципи взаємодії з числами та розповіла про важливість використання особистих знаків для досягнення бажаного успіху.

Про це пише LADbible.

Інтуїція та зв’язок із всесвітом

Джейн Олтон професійно вивчає вплив чисел та різноманітні енергетичні потоки, які невидимою ниткою прив’язані до кожної цифри в нашому житті. Фахівчиня пояснює, що абсолютно всі люди мають певні улюблені патерни та числа, до яких їх постійно тягне на підсвідомому рівні. За її словами, саме такі знакові цифри і потрібно використовувати під час заповнення лотерейних білетів для залучення максимальної удачі.

Реклама

«Я кажу про закономірності, які відбуваються щодо чисел», — зазначила нумерологиня у коментарі журналістам.

Експертка додала, що багато людей добре знають свій номер будинку або дату народження. Вона радить завжди дозволяти всесвіту керувати цим складним процесом вибору.

«Ми використовуємо числа щодня, вони є священними символами і представляють енергії», — наголосила вона.

Відмова від логіки заради успіху

Згідно з теорією нумерології, кожна людина народжується з унікальним набором обставин, які ідеально створені для виконання її головної життєвої місії. Всесвіт постійно оточує нас тими номерами, які безпосередньо пов’язані з нашим істинним призначенням на цій планеті.

Реклама

«Тому моя порада — слухайте свою інтуїцію», — підкреслила Джейн Олтон.

Фахівчиня закликає гравців ніколи не намагатися виправити чи вирахувати виграшну комбінацію за допомогою інтелекту або складних математичних формул. Вона переконана, що правильний вибір завжди має резонувати саме з серцем людини, а не з її холодним розумом. Якщо гравці навчаться слухати свій внутрішній голос, це стане величезним кроком до ухвалення правильних рішень.

Нагадаємо, нумерологи стверджують, що люди, які народжені у певні дати, просто приречені на те, щоб бути багатими, оскільки енергія деяких чисел відповідає фінансовому успіху.

Новини партнерів