Секрет молодого вигляду: "розумна" зачіска для зрілих жінок, яка не потребує багато часу

Існує чимало способів "скинути" кілька років. Наприклад, можна змінити гардероб, піти до косметолога чи перефарбувати волосся. Але це вимагає зусиль, а інколи навіть і часу. А ось за допомогою нової зачіски зміни в зовнішності можна помітити відразу.

Бритайнський перукар Метт Фугейт, вважає, що однією з таких "розумних" зачісок є зібрана коса. Він стверджує, що такий варіант вкладання відразу омолоджує обличчя.

Що потрібно робити:

Спочатку, починаючи від лівого боку і до середини голови, заплетіть звичайну французьку косу. Важливий момент, хоча ви плетете косу з ліва, але повинне бути вплетене в зачіску все волосся. Коли дійдете до середини голови, зберіть волосся у хвіст. Після цього доплетіть волосся у просту косу з прямого хвоста. З отриманої простої коси спретіть шишку і заколіть її за допомогою шпильок.

Ви можете спростити таку зачіску і замість заплітання волосся у просту косу відразу скрутити його у бублик.

Зачіска, яка молодить / Фото: Unsplash

Метт Фугейт наголошує, що така зачіска не обтяжує обличчя, адже волосся не висить з двох боків. Також такі плетіння завжди мають "ліфтинг-ефект", тому що злегка натягують шкіру.

Якщо ж у вас середнє чи коротке волосся, стиліст радить носити розпущені пасма. Коротка стрижка, за словами Метта, візуально освіжає обличчя, робить його риси більш яскравими. При цьому важливо, щоб волосся було досить густим і фарбованим.

Стиліть рекомендує тим, в кого не вистачає густини, скористатися нарощуванням. Тим більше, що сьогодні його роблять з якісних матеріалів, які важко відрізнити від натуральних локонів.

А ось довге волосся в зрілому віці йде не всім. Фахівець стверджує, що воно може візуально витягувати риси обличчя, підкреслюючи зморшки. А якщо ви хочете завити кучері, краще запам'ятати кілька порад: робити великі локони на стайлер чи широкі бігуді або завивати локони всередину.

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