Що робить жінка із Шотландії, аби у 50 років мати вигляд на 30

Блогерка у TikTok розповідає: як у 50 років виглядати на 30.

Поллі з Глазго любить давати поради в TikTok щодо догляду за собою. І не дарма, адже вона виглядає на двадцять-тридцять років молодшою за свій вік. Її підписники зацікавилися прийомами, що використовує жінка у догляді за собою. Бо неодмінно потрібно мати якісь особливі секрети, щоб у 50 років мати такий приголомшливий вигляд.

Шотландка розповіла, яким чином вона змогла досягти такого неперевершеного результату – мати в п'ятдесят років вигляд молодої тридцятирічної дівчини. Вона пояснила, як «із тьмяної рудої перетворилася на приголомшливу красуню». Своїми секретами молодості та краси Поллі поділилася із виданням Еxpress.

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Як у 50 років виглядати на 30: секрети молодості від шотландської блогерки TikTok

Жінка з Глазго дуже любить публікувати відео в TikTok, в яких дає рекомендації по догляду за собою. Наприклад, нещодавно вона зняла відео, в якому розповідає, що люди просто шоковані, коли дізнаються, скільки років їй насправді. Тому Поллі дає корисні поради та рекомендації тим жінкам, які бажають виглядати молодшими.

Поллі пояснила, що хороші парфуми та правильно підібрана червона помада завжди допоможуть будь-якій жінці мати привабливий та неперевершений вигляд.

У своїх відео жінка показує, якими косметичним засобами користується. Поллі пояснює всім охочим, що хороший та правильний догляд за шкірою, легкий макіяж і гарний настрій мають вирішальне значення для привабливості та молодості жінки.

Поллі переконана: якщо вона змогла перетворитися на молоду красуню у 50 років, то це під силу кожній жінці.

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